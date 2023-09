Ag adhartachadh Glèidhteachas Eòin Uisge Oirthir ann an Sìona: Adhartas Poileasaidh agus Dùbhlain

Tha lèirmheas o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Avian Research le Zhijun Ma agus co-oibrichean a’ soilleireachadh adhartas agus dùbhlain ann an glèidhteachas eòin-uisge cladaich ann am boglaichean cladaich Shìona. Tha talamh fliuch cladaich nan eag-shiostaman cudromach a tha a’ cur ris a’ chearcall gualain, lasachadh mòr-thubaist nàdarrach, bith-beò ionadail, agus taic bith-iomadachd. Tha eòin-uisge, gu sònraichte, nan comharra air slàinte talamh fliuch agus tha iad nan gnèithean suaicheanta airson oidhirpean glèidhteachais.

Tha àite deatamach aig talamh fliuch cladaich Shìona ann am briodadh, imrich agus àrainnean geamhraidh deichean de mhilleanan de eòin-uisge. Ach, tha pròiseactan farsaing ath-ghairm fearainn air leantainn gu crìonadh ann an àireamhan eòin-uisge. Tha riaghaltas Shìona air oidhirpean agus tasgaidhean mòra a dhèanamh ann an glèidhteachas talamh fliuch cladaich anns na bliadhnachan mu dheireadh, ach chan eil e soilleir fhathast dè cho èifeachdach sa tha na ceumannan sin agus beàrnan sam bith a th’ ann.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh adhartas ann an reachdas glèidhteachais aig ìre nàiseanta, riaghailtean, agus planaichean gnìomh, a bharrachd air èifeachdas poileasaidh nas fheàrr agus conaltradh le luchd-ùidh. Ach, tha grunn chùisean èiginneach ann fhathast, gu sònraichte co-cheangailte ri glèidhteachas agus riaghladh àrainn. Tha iad sin a’ toirt a-steach ath-nuadhachadh talamh fliuch cladaich, smachd air gnèithean ionnsaigheach leithid Spartina alterniflora, riaghladh truailleadh na h-àrainneachd, agus àrdachadh càileachd àrainn fuadain.

Tha na h-ùghdaran a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e talamh fliuch làn-mara a dhìon agus càileachd àrainn a leasachadh, gu sònraichte dha eòin-uisge cladaich a tha gu mòr an urra ri àrainnean eadar-làn. Bidh iad a’ moladh sgrùdadh cunbhalach air truailleadh, modalan eaconamach a tha càirdeil don àrainneachd, agus cuingealachaidhean air agro-cheimigean agus antibiotaicean ann an sgìrean cladaich gus buaidhean gnìomhachd daonna a lughdachadh agus dèiligeadh ri còmhstri eadar eòin agus daoine.

Tha riaghaltas meadhanach Shìona air amas mòr-mhiannach a shuidheachadh gus cuir às do Spartina ionnsaigheach air an oirthir ro 2022. Tha dùbhlain ann a bhith a’ coileanadh an amais seo a’ toirt a-steach a bhith a’ tàillearachd dhòighean airson suidheachaidhean roinneil, a’ lughdachadh buaidhean pròiseict air an àrainneachd ionadail agus bith-iomadachd, agus a’ casg ath-ionnsaigh Spartina san àm ri teachd. Tha ath-nuadhachadh àrainn luath às dèidh cur às do Spartan deatamach gus àrainnean freagarrach airson eun-uisge a chruthachadh.

Tha na h-ùghdaran den bheachd gu bheil cothroman ann airson tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air glèidhteachas eòin-uisge agus dìon talamh fliuch cladaich ann an Sìona tro cho-dhùnaidhean agus gnìomhan stèidhichte air fianais. Tha feum air dòighean-obrach stèidhichte air saidheans gus dèiligeadh ris na dùbhlain agus dèanamh cinnteach à glèidhteachas fad-ùine eòin-uisge cladaich agus na h-àrainnean aca.

