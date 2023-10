Antibiotics agus a 'bhuaidh air sgeirean corail

Anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha buaidh antibiotics air sgeirean corail air aire mhòr a tharraing bho luchd-saidheans agus luchd-àrainneachd. Is e stuthan marbhadh bitheagan a th’ ann an antibiotics a tha mar as trice air an òrdachadh mar chungaidh-leigheis no air an cleachdadh mar stuthan beathachaidh ann an stoc gus fàs a bhrosnachadh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach obraich antibiotics an aghaidh bhìorasan.

Tha sgeirean corail nan eag-shiostaman beòthail a tha nan dachaigh do raon eadar-mheasgte de fhàs-bheairtean mara, a’ toirt a-steach corail, a tha nam beathaichean a bhios a’ toirt a-mach exoskeleton cruaidh agus clachach. Tha na h-eag-shiostaman fìnealta sin buailteach do dhiofar chunnartan, a’ gabhail a-steach atharrachadh clìomaid, a tha a’ toirt iomradh air atharrachaidhean mòra san fhad-ùine ann an gnàth-shìde na Talmhainn a dh’ fhaodadh tachairt gu nàdarrach no mar thoradh air gnìomhachd daonna.

Tha sgrùdaidhean air sealltainn gum faod antibiotics droch bhuaidh a thoirt air sgeirean corail. Nuair a thèid antibiotaicean a chleachdadh ann an cungaidh-leigheis daonna no ainmhidhean, faodaidh iad a dhol a-steach don àrainneachd tro ionadan làimhseachaidh uisge sgudail no sruthadh bho obair àiteachais. Faodaidh seo leantainn gu làthaireachd antibiotics anns an uisge mun cuairt, a tha nan cunnart do eag-shiostaman sgeirean corail.

Tha rannsachadh air dearbhadh gum faod a bhith fosgailte do antibiotics dragh a chur air cothromachadh fìnealta bacteria ann an sgeirean corail. Is e fàs-bheairtean aon-chealla a th’ ann am bacteria cha mhòr anns a h-uile àite air an Talamh, a’ toirt a-steach fàs-bheairtean beò eile. Tha pàirt deatamach aca ann a bhith a’ cumail suas slàinte eag-shiostaman agus a’ cuideachadh le diofar phròiseasan riatanach.

Faodaidh antibiotics chan e a-mhàin bacteria cronail a mharbhadh ach cuideachd feadhainn buannachdail. Faodaidh an aimhreit seo buaidh fharsaing a thoirt air sgeirean corail leis gu bheil bacteria an sàs ann a bhith a’ briseadh sìos stuth organach, rothaireachd beathachaidh, agus dìon an aghaidh pathogens. Faodaidh lùghdachadh ann am bacteria buannachdail droch bhuaidh a thoirt air comas sgeirean corail faighinn air ais bho luchd-cuideachaidh leithid àrdachadh ann an teòthachd uisge.

A bharrachd air antibiotics, faodaidh gnìomhan daonna eile leithid leigeil ma sgaoil cheimigean a-steach don àrainneachd buaidh cuideachd air sgeirean corail. Is e stuthan a th’ ann an ceimigean a chaidh a chruthachadh bho dhà no barrachd dadaman a tha a’ tighinn còmhla ann an co-roinn agus structar stèidhichte. Faodaidh na ceimigean sin co-dhèanamh uisge na mara atharrachadh, a 'toirt buaidh air fàs agus leasachadh corailean agus fàs-bheairtean mara eile.

Tha e mì-fhortanach gu bheil sgeirean corail mar-thà ann an cunnart bho atharrachadh clìomaid agus cuideaman eile air an adhbhrachadh le daoine. Tha tuigse air a’ bhuaidh a tha aig antibiotics agus ceimigean eile air na h-eag-shiostaman lag sin deatamach airson an glèidheadh. Tha oidhirpean gus leigeil ma sgaoil antibiotaicean a-steach don àrainneachd a lughdachadh agus cleachdaidhean seasmhach adhartachadh deatamach ann a bhith a’ gleidheadh ​​​​slàinte agus iomadachd sgeirean corail.

