Misean Aditya-L1 a’ faighinn a-mach X-ray àrd-lùth de lasraichean grèine

Tha Aditya-L1, misean Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) gus grunn uinneanan grèine a sgrùdadh, air clach-mhìle chudromach a choileanadh. Tha an soitheach-fànais, a tha an-dràsta air an t-slighe gu ìre far a bheil siostam Sun-Earth aig co-chothromachd, air a’ chiad dealbh X-ray làn lùth de lasraichean grèine a ghlacadh aig àm sgrùdaidh.

O chionn ghoirid roinn ISRO fiosrachadh às ùr mun mhisean air an t-sianal meadhanan sòisealta oifigeil aca, ag ràdh gun do chlàraich an speactrometer HEL1OS a bha ceangailte ris an t-soitheach-fànais an ìre as àirde de lasair grèine air 29 Dàmhair. Tha Ionad Satailteach ann an co-obrachadh le diofar bhuidhnean, air a dhealbhadh gus sgrùdadh a dhèanamh air sgaoileadh lùth spreadhaidh na grèine, luathachadh dealanach, agus còmhdhail aig lasraichean grèine.

Tha lasraichean grèine gu h-obann a’ tachairt air sreathan a-muigh na grèine a bhios a’ sgaoileadh rèididheachdan cronail thairis air an speactram electromagnetic, a’ toirt a-steach rèidio, optigeach, UV, ghathan-X bog, ghathan-X cruaidh, agus ghathan gamma. Le bhith a’ glacadh ìomhaighean X-ray àrd-lùth de lasraichean grèine, tha misean Aditya-L1 a’ toirt seallaidhean luachmhor do luchd-rannsachaidh air sgaoileadh lùth spreadhaidh agus luathachadh dealanach aig na h-ìrean brosnachail sin.

An-dràsta, tha an speactrometer HEL1OS aig ìre gleusaidh nan stairsnich agus na h-obraichean calibidh aige. Leanaidh e air adhart a’ sgrùdadh gnìomhachd X-ray làn lùth na grèine, a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air tuigse lasraichean grèine agus a’ bhuaidh aca air aimsir fànais.

Tha ISRO an dùil fiosrachadh nas mionaidiche fhoillseachadh mu cho-dhùnaidhean a’ mhisean a dh’ aithghearr. Tha comas mòr aig na lorgan a rinn Aditya-L1 ar n-eòlas air a’ Ghrian agus a giùlan iom-fhillte adhartachadh.

