Debunked: Tha Misean Aditya-L1 na h-Innseachan a’ feuchainn ri òr a thoirt a-mach às a ’ghrèin

O chionn ghoirid, bhidio ag agairt gu bheil na h-Innseachan an dùil òr a thoirt a-mach às a ’ghrèin le bhith a’ cur a bhàta-fànais misean Aditya-L1 air a bhith a ’dèanamh cuairtean air na meadhanan sòisealta. Leig dhuinn sgrùdadh a dhèanamh air an tagradh agus sgrùdadh a dhèanamh air a dhligheachd.

A dh 'aindeoin an tagraidh a chaidh a dhèanamh anns a' bhidio, chan eil misean Aditya-L1 gu sònraichte airson a bhith a 'sgrùdadh na grèine airson òr a thoirt a-mach. An àite sin, dhealbhaich Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) am misean seo ( isro.gov.in àite.com ) sgrùdadh a dhèanamh air a’ Ghrian agus a’ bhuaidh a th’ aige air an àrainneachd fànais againn a thuigsinn.