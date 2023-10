Tha bàta-fànais Aditya-L1 na h-Innseachan gu soirbheachail a’ teicheadh ​​​​bho bhuaidh na Talmhainn

Tha an soitheach-fànais Aditya-L1, a chaidh a chuir air bhog le Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (Isro) air 2 Sultain, 2023, air a dhol thairis air astar 9.2 lakh cilemeatair bhon Talamh, a’ comharrachadh mar a theich e gu soirbheachail bho raon buaidh na planaid. Dh’ainmich Isro gu bheil an soitheach-fànais a-nis air an t-slighe gu Rubha Lagrange Sun-Earth 1 (L1). Tha an coileanadh seo a’ leantainn air cho soirbheachail sa bha an turas a bh’ aig Isro roimhe, Misean Mars Orbiter, ann a bhith a’ cur bàta-fànais taobh a-muigh raon buaidh na Talmhainn.

Is e Aditya-L1 a’ chiad mhisean anns na h-Innseachan a tha coisrigte ri bhith a’ sgrùdadh na grèine, le fòcas air a bhith a’ tuigsinn an photosphere, chromosphere, agus corona. Tha seachd eallach pàighidh sònraichte aig a’ mhisean, còig dhiubh sin air an leasachadh le Isro agus dhà le institiudan acadaimigeach ann an co-obrachadh leis a’ bhuidheann fànais. Cuidichidh na h-uallaichean pàighidh sin le bhith a’ tional dàta riatanach mun Ghrian agus na diofar iongantasan aice.

Is e aon de na taobhan sònraichte de mhisean Aditya-L1 an orbit timcheall air puing L1 Sun-Earth, a tha suidhichte mu 1.5 millean cilemeatair bhon Talamh. Canar puing Lagrange no puing libration ris a’ phuing seo, far a bheil an fheachd grabhataidh eadar dà bhuidheann mòr, sa chùis seo a’ Ghrian agus an Talamh, a’ cothromachadh gu dìreach an fheachd ceud-chasach a dh’ fheumar airson nì nas lugha, mar bhàta-fànais, a dhol air chuairt leotha.

Tha grunn bhuannachdan ann an orbit bàta-fànais Aditya-L1 timcheall air puing L1. An toiseach, leigidh e le glè bheag de chaitheamh connaidh agus ceartachadh orbit, a’ dèanamh cinnteach gun urrainn don bhàta-fànais an t-slighe a tha e ag iarraidh a chumail suas le glè bheag de chosgais lùtha. San dàrna h-àite, tha an suidheachadh ro-innleachdail seo na dheagh àite airson a bhith a’ sgrùdadh uinneanan grèine, leis gu bheil e a’ tabhann sealladh gun samhail air a’ Ghrian agus a gnìomhachd.

Tha ceithir prìomh amasan aig misean Aditya-L1: a’ tuigsinn teasachadh coronal agus luathachadh gaoithe grèine, a’ sgrùdadh mar a thòisich Coronal Mass Ejections (CMEn), lasraichean, agus aimsir fànais faisg air an Talamh, a’ sgrùdadh ceangal agus daineamaigs àile na grèine, agus a’ sgrùdadh cuairteachadh gaoithe grèine agus anisotropi teòthachd.

Leis an teicheadh ​​​​soirbheachail aige bho bhuaidh na Talmhainn agus an turas a dh’ ionnsaigh puing L1 Sun-Earth, tha an soitheach-fànais Aditya-L1 deiseil gus seallaidhean luachmhor a chuir a-steach do dhìomhaireachd na grèine agus ar tuigse mu ar siostam grèine àrdachadh.

Mìneachaidhean:

- Isro: Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach

- Aditya-L1: A’ chiad mhisean aig na h-Innseachan a bhith a’ sgrùdadh na grèine

- Puingean Lagrange: Àiteachan gun samhail san fhànais far a bheil an fheachd imtharraing eadar dà bhuidheann mòr a’ cothromachadh an fheachd ceud-chasach a dh’ fheumar airson nì nas lugha a dhol air orbit leotha.

