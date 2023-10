Misean Aditya L1 air a shuidheachadh gus Rubha Lagrange 1 a ruighinn, a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdadh grèine

Tha misean Aditya L1 faisg air a cheann-uidhe, agus thathar an dùil gun ruig an soitheach-fànais aice Lagrange Point 1 anns a’ chiad seachdain den Fhaoilleach. Tha Lagrange Point 1 na àite mac-meanmnach san fhànais far a bheil tarraing imtharraing na grèine agus na Talmhainn ann an cothromachadh. Mhìnich Nigar Shaji, stiùiriche pròiseict a’ mhisean, gur e riaghladh misean an fhìor dhùbhlan, leis gum feum an soitheach-fànais cothromachadh a dhèanamh eadar tarraing na grèine agus na Talmhainn, mar a bhith a’ cothromachadh ball air mullach cnuic.

Tha misean Aditya L1 na cheum cudromach ann a bhith a’ sgrùdadh na grèine, oir leigidh e le luchd-saidheans diofar thaobhan de ghiùlan na grèine fhaicinn agus a sgrùdadh. Chomharraich an Dr Annapurni Subramaniam, stiùiriche Institiud Reul-fiosaig Innseanach, gum bi am misean gu sònraichte ag amas air a bhith a’ sgrùdadh uinneanan leithid cuir a-mach corona mòr, teasachadh a’ chrùin, agus atharrachaidhean teothachd eadar uachdar na grèine agus a corona.

Tha tuigse na grèine deatamach leis gu bheil a ghnìomhachd, gu sònraichte gaoth na grèine, a’ toirt buaidh air gnìomhachd ar planaid. Le bhith a’ sgrùdadh nam feartan a tha a’ toirt buaidh air gaoth na grèine, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air na pròiseasan a bheir buaidh air an àrainneachd fànais againn.

Roinn an Dotair Subramaniam a turas pearsanta, ag ràdh gun deach a dìoghras airson saidheans a lasadh leis an ùidh a th’ aice ann an speur na h-oidhche agus tachartasan celestial mar Comet Hailey. Dh’aithnich i na dùbhlain a bha romhpa ann a bhith a’ leantainn saidheans ach chuir i cuideam air cho cudromach sa tha e fuireach fìor dhi fhèin agus gun a bhith a’ faighinn thairis air cuideaman sòisealta.

Aig an aon àm, chuir Nigar Shaji cuideam air gu bheil an àrainneachd aig Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO) air a bhith cuideachail airson fàs a dreuchd. Chomharraich i cuideachd an fheum air siostam taiceil agus cothromachadh beatha-obrach gus soirbheachadh ann a bhith a’ dìreadh an fhàradh.

Tha misean Aditya L1 a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach ann an oidhirpean sgrùdadh fànais na h-Innseachan. Mar a bhios an soitheach-fànais ag ullachadh airson Lagrange Point 1 a ruighinn, tha luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais a’ feitheamh gu dùrachdach ris na lorgaidhean ùr-nodha a tha a’ feitheamh oirnn ann an sgrùdadh na grèine.

