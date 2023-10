An urrainn creag bholcànach a bhrùth an iuchair a chumail airson toirt air falbh gualain?

Tha sgrùdadh làraich ùr-nodha air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh California, Davis, agus Oilthigh Cornell air fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann don dùbhlan toirt air falbh gualain. Le bhith a’ cur creag bholcànach brùite ri talamh bàrr, tha an luchd-saidheans seo air dòigh a lorg gus gualain a stòradh san ùir, eadhon ri linn fìor thiormachd. Chaidh an leasachadh inntinneach seo fhoillseachadh anns an iris Environmental Research Communications.

Canar sìdeadh creige ris a’ phròiseas air cùl na h-ùr-ghnàthachaidh seo. Mar a bhios uisge-uisge a’ conaltradh ri creag bholcànach, bidh e a’ glacadh carbon dà-ogsaid bhon adhar agus ga ghlasadh air falbh sa chreig gu h-èifeachdach. Mar as trice, bidh am pròiseas seo a’ tachairt thairis air milleanan de bhliadhnaichean, ga fhàgail ro shlaodach gus cuir an-aghaidh blàthachadh na cruinne. Ach, le bhith a’ briseadh a’ chreag gu bhith na dhuslach mìn, tha luchd-saidheans air a’ chùis a dhèanamh air aimsir chreagan a luathachadh gu mòr.

Tha sgrùdaidhean roimhe air tuairmse a dhèanamh gu bheil comas aig an dreach leasaichte seo de shìde chreagan 215 billean tonna de charbon dà-ogsaid a stòradh taobh a-staigh an ath 75 bliadhna, ma thèid a chuir an gnìomh air fearann ​​​​bàrr air feadh na cruinne. Ach, gu ruige seo, cha deach an teicneòlas a dhearbhadh ann an gnàth-shìde gu sònraichte tioram.

Sheall an sgrùdadh làraich o chionn ghoirid seo gu soirbheachail gum faod creag bholcànach brùite a bhith gu dearbh na inneal luachmhor ann a bhith a’ stòradh gualain, eadhon fo chumhachan tartmhor. Dh’ fhaodadh buaidh an lorg seo a bhith cudromach, leis gu bheil e na dhòigh gealltanach air atharrachadh clìomaid a lasachadh agus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh. Le bhith a’ toirt a-steach an dòigh seo ann an cleachdaidhean àiteachais, dh’ fhaodadh tuathanaich cur ri oidhirpean toirt air falbh gualain fhad ‘s a chumas iad orra ag àiteach am bàrr.

Mar a bhios an saoghal a’ dol an-sàs leis an fheum èiginneach airson lughdachadh gualain, tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ tabhann dòchas agus brosnachadh. Chan eil teagamh nach bi feum air tuilleadh rannsachaidh agus deuchainnean làraich, ach tha an comas a th’ aig creag bholcànach air a phronnadh a’ cluich pàirt chudromach ann an lasachadh atharrachadh clìomaid na shealladh inntinneach ri bheachdachadh.

CÀBHA

Dè a th’ ann an aimsir creige?

Is e pròiseas nàdarra a th’ ann an sìdeadh creige a bhios a’ tachairt nuair a bhios mèinnirean ann an creagan ag ath-fhreagairt le gasaichean àile, leithid carbon dà-ogsaid, gus todhar ùra a dhèanamh no gus an fheadhainn a th’ ann mu thràth a sgaoileadh. Thar ùine, faodaidh am pròiseas seo carbon dà-ogsaid a thoirt às an adhar agus a stòradh taobh a-staigh nan creagan.

Ciamar as urrainn do chreag bholcànach brùite cur ri sìde chreagan?

Le bhith a’ pronnadh chreagan bholcànach a-steach do dhuslach mìn, luathaichidh sin pròiseas aimsir chreagan. Le bhith ag àrdachadh farsaingeachd uachdar nam mìrean creige, faodaidh barrachd gualain dà-ogsaid dèiligeadh ris na mèinnirean ann an ùine nas giorra, gu h-èifeachdach a’ glasadh a’ charbon air falbh.

Dè na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith ann bho bhith a’ cleachdadh creag bholcànach brùite air talamh bàrr?

Le bhith a’ toirt a-steach creag bholcànach brùite air talamh bàrr, faodar carbon dà-ogsaid a ghlacadh bhon àile agus a stòradh san ùir. Chan e a-mhàin gu bheil seo a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh buaidh atharrachadh clìomaid ach bidh e cuideachd a’ leasachadh càileachd talmhainn agus torachas. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh tuathanaich a tha a’ cleachdadh an dòigh seo cur ri oidhirpean toirt air falbh gualain cruinneil fhad ‘s a chumas iad an cinneasachd àiteachais.

An gabh creag bholcànach brùite a chleachdadh anns a h-uile seòrsa gnàth-shìde?

Fhad ‘s a bha sgrùdaidhean roimhe a’ cuimseachadh air comas creag bholcànach brùite ann an diofar ghnàth-shìde, rinn an sgrùdadh làraich o chionn ghoirid deuchainn sònraichte air ann an gnàth-shìde thioram. Sheall na toraidhean, eadhon ann an suidheachaidhean tart, gum faodar carbon a stòradh gu soirbheachail san ùir leis an dòigh seo. Ach, tha feum air barrachd rannsachaidh agus deuchainn gus làn thuigse fhaighinn air èifeachdas agus iomchaidheachd ann an diofar shìdean.