A’ mion-sgrùdadh Giùlan Waves ann am Meadhanan a tha ag atharrachadh ùine

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Taobh an Ear na Fionnlainne agus Oilthigh Tampere air sgrùdadh a dhèanamh air giùlan tonnan ann am meadhanan a tha ag atharrachadh ùine. Le bhith a’ smaoineachadh gum faod astar tonn atharrachadh le ùine, leasaich an luchd-rannsachaidh an rud ris an can iad co-aontar tonn luathachaidh. Bidh an co-aontar seo a’ toirt aire do bhuaidhean dàimheil agus tha buaidh aige air diofar iongantasan.

Anns an sgrùdadh aca, lorg an luchd-rannsachaidh nach eil an co-aontar tonn luathachaidh a’ ceadachadh ach fuasglaidhean far a bheil ùine a’ sruthadh air adhart, a’ stèidheachadh slighe ùine air a dheagh mhìneachadh no “saighead ùine.” Ged a tha an t-slighe ùine gu tric air a dhearbhadh le bhith a’ meudachadh entropy, tha an rannsachadh seo a’ sealltainn, eadhon aig ìre mìrean singilte, gu bheil stiùireadh ùine stèidhichte ann.

Tha am frèam a tha air a thaisbeanadh san sgrùdadh cuideachd a’ fuasgladh an deasbaid fad-ùine ris an canar a’ chonnspaid Abraham-Minkowski. Tha e a’ dèiligeadh ris a’ cheist dè thachras do ghluasad an t-solais nuair a thèid e a-steach do mheadhan. Lorg an luchd-rannsachaidh, a rèir sealladh na tonn, nach eil atharrachadh ann am momentum.

A bharrachd air an sin, tha an co-aontar tonn luathachaidh a’ ceadachadh modaladh anailiseach air tonnan ann an stuthan a tha ag atharrachadh ùine. Tha seo gu sònraichte luachmhor leis gu bheil e a’ comasachadh sgrùdadh a dhèanamh air suidheachaidhean nach robh rim faighinn roimhe seo ach tro shamhlaidhean àireamhach. Tha an rannsachadh cuideachd a’ toirt sealladh dhuinn air uinneanan leithid giùlan thonnan ann an criostalan ùine photonic eas-òrdugh, far a bheil glèidhteachas lùtha air a bhriseadh gu h-ionadail mar thoradh air an ùine-fànais lùbte a dh’ fhiosraich an tonn.

Tha buaidh chudromach aig an sgrùdadh seo air grunn raointean, a’ gabhail a-steach buaidhean optigeach làitheil, deuchainnean obair-lann air dàimh choitcheann, agus a’ faighinn tuigse nas doimhne air an t-slighe ùine as fheàrr leotha.

