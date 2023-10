Luathaichean Nanophotonic Electron: Miniaturizing Particle Accelerators

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh a dh’ ionnsaigh luathaichean gràinean beaga le bhith a’ leasachadh luathaichean dealanach nanophotonic. Bidh na luathadairean ùra sin, a tha meud chip coimpiutair, a’ cleachdadh leusairean gus astar dealanan àrdachadh gu luath. Bheir luathachadh soirbheachail dealanan le bhith a’ cleachdadh inneal nano sinn nas fhaisge air comasachd radiotherapy a-staigh dìreach le bhith a’ cleachdadh endoscopes san àm ri teachd.

Tha luathadairean gràin nan innealan riatanach ann an grunn ghnìomhachasan, raointean rannsachaidh, agus an roinn mheidigeach. Ach, mar as trice tha na h-innealan sin mòr agus feumach air tòrr àite. Tha cleachdadh luathachadh stèidhichte air laser taobh a-staigh nanostructure photonic a’ tabhann roghainn eile microscopach a dh’ fhaodadh cosgaisean agus meudan innealan a lughdachadh gu mòr.

Gu ruige seo, cha robh fianais chinnteach air buannachdan mòra lùtha ann an luathaichean dealanach nanophotonic. Ach, tha sgioba de luchd-fiosaig laser aig Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) air a’ chiad luathadair dealanach nanophotonic a nochdadh gu soirbheachail. Bha an coileanadh seo aig an aon àm ri adhartas coltach ri co-obraichean aig Oilthigh Stanford.

Tha na luathadairean nanophotonic sin gu math beag, le structaran a’ tomhas dìreach beagan nanometers ann am meud. Bha an luchd-rannsachaidh comasach air dealanan a luathachadh gu tomhasail taobh a-staigh nan structaran sin a’ cleachdadh buillean laser ultrashort. Ged a dh’ fhaodadh seo a bhith coltach ri coileanadh beag, tha e na chlach-mhìle chudromach ann an raon fiosaig luathadair.

Is e an amas mu dheireadh cumail a’ meudachadh buannachd lùtha agus sruth dealanaich gus luathaichean gràin a dhèanamh air sliseag a tha freagarrach airson tagraidhean meidigeach. Gus seo a choileanadh, feumaidh an luchd-rannsachaidh na structaran a leudachadh no grunn shianalan a chuir ri taobh a chèile.

Tha co-oibrichean aig Oilthigh Stanford cuideachd ag obair air “Accelerator on a chip” a thoirt gu buil ann an co-obrachadh le sgioba FAU. Tha an co-oidhirp air a mhaoineachadh leis an Gordon and Betty Moore Foundation.

stòran:

“Tha fiosaig laser air a bhith soirbheachail ann a bhith a’ luathachadh dealanan le bhith a ’cleachdadh inneal nano” - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

“A’ luathachadh dealanan le teicneòlas a chaidh a ghabhail os làimh bho rannsachadh fiosaig gràin.” - Oilthigh Stanford