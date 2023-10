Briseadh ar-a-mach: Tha DeepMB a’ comasachadh ìomhaighean optoacoustic fìor-ùine, àrd-inbhe

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon ìomhaighean meidigeach, a’ dèiligeadh ris an dùbhlan fad-ùine a thaobh a bhith a’ faighinn ìomhaighean àrd-inbhe gu sgiobalta a’ cleachdadh tomagrafaidheachd optoacoustic multispectral (MSOT). Is e teicneòlas ùr-nodha a th’ ann am MSOT a tha comasach air diofar ghalaran a lorg agus a mheasadh leithid aillse broilleach agus dystrophy fèitheach. Ach, tha an giullachd ùine a dh’ fheumar gus ìomhaighean mionaideach a ghineadh air cuingealachadh a dhèanamh air a ghoireas clionaigeach.

Gus faighinn thairis air an dùbhlan seo, tha luchd-rannsachaidh air DeepMB a leasachadh, frèam ionnsachaidh domhainn a bheir comas do dhealbhan optoacoustic fìor-ùine agus àrd-inbhe. Bidh DeepMB a’ drochaid a’ bheàirn eadar astar ìomhaighean fìor-ùine agus càileachd ìomhaigh a gheibhear tro ath-thogail stèidhichte air modail. Bidh e a’ coileanadh seo le bhith a’ riochdachadh ath-thogail stèidhichte air modail a’ cleachdadh lìonra neural domhainn.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh DeepMB bho chèile an coileanadh drùidhteach aige. Le bhith a’ trèanadh an t-siostam air comharran optoacoustic synthesized agus ìomhaighean fìrinn talmhainn a chaidh a chruthachadh tro ath-thogail stèidhichte air modail, tha an luchd-rannsachaidh air ath-thogail ìomhaigh optoacoustic ceart a choileanadh ann an dìreach 31 milliseconds gach ìomhaigh. Tha seo timcheall air 1000 uair nas luaithe na na h-algorithms as ùire, agus aig an aon àm a’ cumail cha mhòr gun call sam bith ann an càileachd ìomhaigh, mar a chaidh a dhearbhadh tro mheasaidhean càileachdail is cainneachdail air seata dàta eadar-mheasgte de dhealbhan in vivo.

Tha buaidh domhainn aig DeepMB. Tha e a’ gealltainn gum faigh luchd-clionaigeach cothrom sa bhad air ìomhaighean MSOT àrd-inbhe ge bith dè an suidheachadh a th’ aig an euslainteach no an raon den bhodhaig a thathar a’ sganadh. Tha an t-adhartas seo a’ fosgladh a’ chothruim gum bi ìomhaighean iomsgaradh àrd-rèiteachaidh, ioma-shealladh tro tomagrafaidheachd optoacoustic inneal-làimhe gu bhith na phàirt àbhaisteach de chleachdadh clionaigeach. Tha comas aige sgrùdaidhean meidigeach agus cùram euslaintich atharrachadh le bhith ag uidheamachadh proifeiseantaich cùram slàinte le inneal cumhachdach airson breithneachadh nas cruinne a dhèanamh agus cùram nas fheàrr a thoirt seachad.

Gu crìch, tha DeepMB a’ riochdachadh adhartas mòr ann an ìomhaighean optoacoustic. Tha an sùbailteachd aige a’ leudachadh nas fhaide na MSOT gu modhan ìomhaighean eile leithid ultrasound, x-ray, agus ìomhaighean ath-shuidheachadh magnetach. Mar a tha DeepMB a’ leantainn air adhart a’ fàs, tha comas aige a bhith na chlach-oisinn ann an ìomhaighean meidigeach an latha an-diugh, a’ lìbhrigeadh toraidhean àrd-inbhe aig astaran nach fhacas a-riamh agus ag atharrachadh an raoin airson na b’ fheàrr.

Stòr: Luchd-rannsachaidh air a’ phròiseact seo.