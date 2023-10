A’ foillseachadh an eachdraidh seismic falaichte aig Puget Sound

Tha sgrùdadh ùr-nodha air solas ùr a thilgeil air an t-seann ghnìomhachd seismic a thug cumadh air sgìre Puget Sound, dachaigh baile-mòr trang Seattle. Tha luchd-rannsachaidh air a bhith fo imcheist o chionn fhada le àm agus meud nan crithean-talmhainn a thachair còrr is 1,100 bliadhna air ais san sgìre. Ach, tha sgioba de luchd-saidheans a-nis air co-dhùnadh gun do dh’ fhuiling dà locht faisg air làimh gnìomhachd seismic taobh a-staigh ùine 6 mìosan, a’ toirt seachad seallaidhean riatanach air eachdraidh na sgìre.

An àite a bhith an urra ri dòighean cinn-latha radiocarbon traidiseanta, a bhios gu tric a’ toirt seachad toraidhean mì-chinnteach, thionndaidh an luchd-rannsachaidh gu stòr neo-ghnàthach: fàinneachan craoibhe. Rinn iad mion-sgrùdadh air na fàinneachan fàis bliadhnail de chraobhan giuthais Dùbhghlas a chaidh a chall anns an t-seann tachartas seismic agus a chaidh an tiodhlacadh às deidh sin fon eabar no fon uisge. Le bhith a’ sgrùdadh gu mionaideach air na pàtrain anns na fàinneachan craoibhe, lorg an sgioba gun do bhàsaich craobhan bho dhiofar làraich aig an aon àm, a’ nochdadh gun do bhris Sgàinidhean Seattle agus Saddle Mountain san aon ùine.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ moladh dà shuidheachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann: thachair an dàrna cuid dà chrith-thalmhainn dlùth le meudan 7.5 agus 7.3 taobh a-staigh 6 mìosan bho chèile, no aon chrith-thalmhainn le meud 7.8 a thug buaidh air an dà locht. Anns gach suidheachadh, bha na crithean-talmhainn uamhasach millteach agus an coimeas ri dian crith-thalmhainn sgriosail San Francisco ann an 1906. Chan e a-mhàin gu bheil na seallaidhean sin a’ toirt seachad fiosrachadh deatamach airson tuigse fhaighinn air gnìomhachd seismic san àm a dh’ fhalbh san roinn ach tha buaidh mhòr aca cuideachd air dealbhadh crith-thalmhainn agus dealbhadh thogalaichean san àm ri teachd.

Cuidichidh an t-eòlas a gheibhear bhon rannsachadh seo luchd-saidheans agus innleadairean ullachadh nas fheàrr airson crithean-talmhainn san àm ri teachd ann an sgìre Puget Sound. Le bhith a’ tuigsinn àm agus dèinead chrithean-talmhainn san àm a dh’ fhalbh, faodar ro-innleachdan riaghlaidh èiginn a leasachadh, agus faodar còdan togail ath-sgrùdadh gus gabhail ris a’ chomas a th’ ann de chrith-thalmhainn mòra no ioma-chrith-thalmhainn. Tha an sgrùdadh seo a’ comharrachadh ceum mòr air adhart nar tuigse air eachdraidh seismeach Puget Sound agus a’ daingneachadh an fheum air rannsachadh leantainneach agus ullachadh ann an roinnean a tha buailteach do chrith-thalmhainn.

CÀBHA

1. Ciamar a cho-dhùin an luchd-rannsachaidh àm nan seann chrithean-talmhainn?

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air na fàinneachan fàis bliadhnail de chraobhan giuthais Dùbhghlas a chaidh a chall aig an tachartas seismic. Le bhith a 'dèanamh anailis air na pàtranan anns na fàinneachan craoibhe, b' urrainn dhaibh dearbhadh gun do bhàsaich craobhan bho dhiofar làraich aig an aon àm, a 'sealltainn gun do thachair na crithean-talmhainn taobh a-staigh ùine 6 mìosan.

2. Dè an dà shuidheachadh a dh'fhaodadh a bhith ann airson na crithean-talmhainn?

A rèir meud nan sgàinidhean, bha an sgioba den bheachd gun do thachair an dàrna cuid dà chrith-thalmhainn dlùth le meudan 7.5 agus 7.3 taobh a-staigh 6 mìosan bho chèile, no gun tug aon chrith-thalmhainn le meud 7.8 buaidh air an dà locht.

3. Dè a' bhuaidh a bhios aig an rannsachadh seo air planadh crith-thalmhainn agus dealbhadh thogalaichean san àm ri teachd?

Tha buaidh mhòr aig co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo air dealbhadh crith-thalmhainn san àm ri teachd agus dealbhadh togalach ann an sgìre Puget Sound. Faodaidh an t-eòlas a gheibhear bho bhith a’ tuigsinn àm agus dian chrithean-talmhainn san àm a dh’ fhalbh cuideachadh le ro-innleachdan riaghlaidh èiginn agus còdan togail ullachadh nas fheàrr airson crithean-talmhainn san àm ri teachd. Faodaidh seo a bhith a’ toirt a-steach beachdachadh air comasachd buillean mòra no crith-thalmhainn ann an dealbhadh thogalaichean agus ath-sgrùdadh air mapaichean gluasad talmhainn a thathas a’ cleachdadh airson còdan togail.

