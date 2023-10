Bidh mòr-fhuaimearan fuaimneach a’ comasachadh tomhas mionaideach de lùth fuaimneach

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Harvard agus Oilthigh Purdue air ro-innleachd a leasachadh gus smachd a chumail air agus leughadh a-mach beàrnan sileaconach taobh a-staigh mòr-fhuaimnearan fuaimneach air an dèanamh le 4H silicon carbide (SiC). Tha grunn thagraidhean aig na resonators sin, a bhios ag àrdachadh no a’ sìoladh tonnan fuaimneach, a’ toirt a-steach tele-chonaltradh RF agus teicneòlasan cuantamach. Ach, tha e air a bhith na dhùbhlan an lùth fuaimneach a tha air a stòradh annta thar ùine a thomhas gu ceart. Tha ro-innleachd an luchd-rannsachaidh a’ toirt a-steach gleusadh na triceadan a tha air an gabhail a-steach no air an leudachadh le uireasbhaidhean san resonator. Chleachd iad inneal ris an canar resonator mòr fuaimneach fadalach (LOBAR), air a dhèanamh de 4H SiC, gus smachd fuaimneach fuaimneach air dreuchdan bàna sileaconach a nochdadh. Rinn iad mion-sgrùdadh speactram tricead agus chleachd iad leughadh optigeach gus modh ath-shuidheachadh an inneil fhaicinn. Tha an tomhas neo-ionnsaigheach a’ ceadachadh comharrachadh mionaideach air feartan fuaimneach siostaman microelectromechanical. Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson innealan giullachd chomharran earbsach is àrd-choileanaidh a dhèanamh.

Is e structaran a th’ ann an resonators fuaimneach mòr a bhios ag àrdachadh no a’ sìoladh tonnan fuaimneach agus aig a bheil tagraidhean ann an teicneòlasan cian-conaltraidh agus cuantamach RF.

