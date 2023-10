Sùil aithghearr air antennae ùr an ath ghinealach de shreath mhòr

Tha an Amharclann Nàiseanta Reul-eòlais Rèidio (NRAO) air antennae teileasgop rèidio prototype fhoillseachadh airson an ath ghinealach den ath ghinealach Glè Mhòir (ngVLA). Chaidh am foillseachadh a chumail aig bùth-obrach a chaidh a chumail aig Institiud Max Planck airson Matamataig anns na Saidheansan ann an Leipzig, sa Ghearmailt.

Tha am prototype a’ nochdadh mias 18-meatair air a dhèanamh suas de 76 panalan alùmanum fa leth. Tha dealbhadh sònraichte a’ mhias a’ leigeil leis seasamh ri fìor shuidheachaidhean leithid atharrachaidhean teodhachd, gaoth, agus grabhataidh fhad ‘s a chumas e a chruth mionaideach. Tha e air a dhèanamh suas de 724 pìosan air an cumail còmhla ri 2,500 sgriothan agus cuideam 43 tonna. Faodar an dealbhadh a ghiùlan gu furasta agus a chruinneachadh ann an diofar àiteachan air feadh an t-saoghail.

Tha am foillseachadh a’ tighinn às deidh dha na Associated Universitys, Inc. (AUI) tabhartas $21 millean fhaighinn bhon National Science Foundation (NSF) gus dealbhadh an ngVLA a leasachadh. A bharrachd air an sin, fhuair teicneòlas antenna mtex, a ’chompanaidh air cùl a’ phròtacal, tabhartas $ 1 millean bho Achd Leasachadh Eaconamach Ionadail New Mexico (LEDA) airson goireas ùr a leasachadh ann an Albuquerque.

Bidh an ngVLA a’ dol an àite an Jansky Very Large Array (VLA) gnàthach a tha suidhichte ann an Socorro, New Mexico. Bidh e air a dhèanamh suas de 244 soithichean, gach fear a’ tomhas 18 meatairean, agus bidh 10 uiread de chugallachd san fhear a bh’ ann roimhe. Thathas an dùil tòiseachadh air togail an ngVLA ann an 2026, le ro-shealladh san amharc airson 2029 agus làn ghnìomhachd saidheansail a’ tòiseachadh ann an 2035.

Tha prìomh amasan saidheans an ngVLA a’ toirt a-steach a bhith a’ sgrùdadh exoplanets meud na Talmhainn, astrobiology agus astrochemistry de shiostaman exoplanetary, cruthachadh agus mean-fhàs de galaxies tràth, pulsars ionad galactic, agus tuill dhubh supermassive.

Tha eachdraidh chudromach aig an Jansky VLA, a tha ainmeil airson a choltas anns an fhilm “Contact,” ann an rannsachadh ùr-nodha rèidio reul-eòlas bho chaidh a stèidheachadh ann an 1980. Tha e air cur ri sgrùdadh diofar nithean celestial agus uinneanan, a’ gabhail a-steach deigh air Mercury, dubh supermassive tuill, microquasars, fàinneachan Einstein, spreadhaidhean gamma-ray, supernovae, agus rionnagan is planaidean gun àireamh air feadh na cruinne.

Stòr: Universe Today