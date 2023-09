Microscopy leudachaidh: Ag adhartachadh rùn microsgopan solais

Tha miocroscopan a’ cleachdadh lionsan glainne agus solas air a bhith nan clach-oisinn de rannsachadh obair-lann airson linntean. Ged a tha innealan nas cumhachdaiche leithid miocroscopan dealanach ann, tha na riatanasan cosgais àrd agus cumail suas aca gan dèanamh mì-fhreagarrach don mhòr-chuid de obair-lann. Mar thoradh air an sin, tha miocroscopan confocal, a bhios a’ cleachdadh solas agus lionsan gus nithean a mheudachadh, nan roghainn airson mòran luchd-rannsachaidh. Ach, tha crìochan aig na microsgopan sin nuair a thig e gu bhith a’ fuasgladh nithean faisg air an tonn solais a thathar a’ cleachdadh, a’ leantainn gu saobhadh ìomhaigh tro sgaradh.

Tha meanbh-fhàs-bheairtean leithid bacteria, fungasan, agus bhìorasan taobh a-staigh an raon meud seo, a’ toirt dùbhlain dha meanbh-bhitheòlaichean agus pathologists a tha airson an sgrùdadh agus an lorg. Gus faighinn thairis air na cnapan-starra sin, tha an dòigh air microscopy leudachaidh air nochdadh thairis air na h-ochd bliadhna a dh’ fhalbh, a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh fuasgladh microsgopan àbhaisteach a leasachadh le bhith a’ leudachadh meud nam microbes a thathas a’ coimhead.

Bidh microscopaidh leudachaidh a’ cleachdadh hydrogel polyelectrolyte gus sampallan a leudachadh. Tha na gels sin gu math sùghaidh agus sèid nuair a thèid uisge a chuir ris. Tha na sampallan, a’ toirt a-steach biomolecules sònraichte leithid pròtainean, air acair ris a’ mhaitrix gel seo. Mar a bhios an gel a ’dol suas, tha na sampallan air an leudachadh suas gu ceithir-fhillte, a’ cur às don saobhadh a tha air adhbhrachadh le sgaradh.

Ach, tha duilgheadasan aig microscopy leudachaidh ann a bhith a’ dèanamh cinnteach à leudachadh èideadh de shamhlaichean. Tha làthaireachd bhallachan cealla ann am mòran mhicroban a’ cur bacadh air leudachadh, còmhla ris an fheum air ceumannan acair sònraichte airson gach biomolecule, a’ dèanamh a’ phròiseas saothair-dian agus cuingealaichte a thaobh seòrsaichean sampall a ghabhas leudachadh.

San Ògmhios 2023, leasaich sgioba de luchd-rannsachaidh bith-theicneòlas air an stiùireadh le Yongxin Zhao aig Oilthigh Charnegie Mellon àrd-ùrlar microscopaidh leudachaidh ùr leis an t-ainm µMagnify. Chleachd an àrd-ùrlar seo hydrogel a bhios gu h-iomlan a’ ceangal biomolecules air feadh na matrix gel, a’ leantainn gu leudachadh nas èideadh de shampaill agus a’ leudachadh an raon de fhàs-bheairtean is fhigheagan a chithear. Ach a dh’ aindeoin sin, lean dà dhùbhlan: duilgheadas balla cealla agus an comas structaran sònraichte a chomharrachadh agus a chomharrachadh.

Gus dèiligeadh ri cùis balla cealla, chuir an luchd-rannsachaidh làimhseachadh teas còmhla ri cocktail de enzymes cnàmhadh balla cealla, a’ coileanadh leudachadh soirbheachail air grunn pathogens agus stuthan gabhaltach, a ’toirt a-steach biofilms làidir bacteriach agus fungach.

Tha an dùbhlan eile a’ toirt a-steach bileagan pròtanan gus prìomh structaran no pròtanan a chomharrachadh taobh a-staigh nan ceallan a tha fo amharc. Bithear a’ cleachdadh bileagan flùraiseach gu cumanta, ach gu traidiseanta chan eil e a’ ceadachadh ach àireamh chuingealaichte de dhhathan air sgàth tonnan a tha a’ dol thairis air. Ach, leasaich sgioba Zhao dòigh sruthadh is ath-aithris, a’ comasachadh grunn chuairtean de bhileagan ann an aon sampall. Tha seo còmhla ris an leudachadh ìomhaigh leasaichte a’ toirt cothrom dhut ioma-eadar-obrachaidhean pròtain agus structaran ann an 3D fhaicinn.

Tha an siostam µMagnify a’ tabhann fuasgladh cosg-èifeachdach agus sìmplidh gus cumhachd agus sùbailteachd nam miocroscopan confocal a th’ ann mar-thà a neartachadh. Le cosgais measta de $ 10 dolar na SA gach sampall, faodaidh deuchainn-lannan air feadh an t-saoghail gabhail ris an dòigh seo. Ann an roinnean cuibhrichte le goireasan le tricead àrd de pathogenan microbial, leithid Afraga fo-Sahara agus taobh an ear-dheas Àisia, tha comas mòr aig an t-siostam. Leasaich an luchd-rannsachaidh eadhon prògram brìgheil brìgheil ris an canar ExMicroVR airson sealladh dàta, a’ comasachadh rannsachadh co-obrachail am measg ioma-luchd-rannsachaidh air an aon shampall.

