Dh’ fhaodadh teicneòlas ùr truailleadh solais a lughdachadh agus seallaidhean soilleir de speur na h-oidhche a thoirt air ais

Chaidh teicneòlas lampa sràide ùr a leasachadh a dh’ fhaodadh cuideachadh le bhith a’ lughdachadh duilgheadas truailleadh solais agus gus seallaidhean soilleir de speur na h-oidhche a thoirt air ais dha speuradairean. Tha truailleadh solais, air adhbhrachadh le cleachdadh farsaing de sholais LED soilleir, air a bhith na chunnart a tha a’ sìor fhàs do ionadan-amharc speurail air feadh an t-saoghail. Bidh na solais LED lùth-èifeachdach seo ag ithe nas lugha de dhealan na solais gealbhruthach traidiseanta ach tha iad tòrr nas soilleire, ag adhbhrachadh gum bi an speur a’ deàrrsadh le barrachd dian nuair a thèid a chuir a-steach ann am bailtean-mòra.

Mar thoradh air an sin, tha mòran de thaighean-amharc a bha uair ann an sgìrean dorcha, iomallach a-nis a’ faicinn nas lugha de rionnagan air sgàth cus solais a’ sgapadh tro àile na Talmhainn. Tha an duilgheadas seo air a bhith a’ cur an aghaidh adhartasan ann an teicneòlas teileasgop. Nochd sgrùdadh o chionn ghoirid gu bheil rionnagan a 'dol à sealladh bho na speuran aig ìre chuibheasach de 10% gach bliadhna.

Tha StealthTransit tòiseachaidh Gearmailteach air deuchainn a dhèanamh o chionn ghoirid air fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson a ’chùis seo. Tha trì pàirtean ann an teicneòlas na companaidh, ris an canar DarkSkyProtector: inneal a bheir air solais LED a bhith a’ priobadh aig tricead nach gabh a thuigsinn, inneal-glacaidh GPS, agus còmhlachan camara teileasgop a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte a dh’ fhaodas sioncranachadh leis na solais LED. Le bhith a’ fosgladh an còmhlachan a-mhàin anns na h-amannan goirid nuair a thèid na solais LED a chuir dheth, faodaidh an teicneòlas lughdachadh mòr a dhèanamh air glaodh speur gun iarraidh ann an ìomhaighean speurail.

Sheall deuchainnean a chaidh a dhèanamh aig lann-amhairc ann am Beanntan na Caucasus san Ruis gum b’ urrainn don DarkSkyProtector deàrrsadh nan speuran ann an ìomhaighean a lughdachadh 94%. Tha comas aig an teicneòlas seo a h-uile seòrsa de sholais a dhèanamh càirdeil ri speuradaireachd, a’ gabhail a-steach sanasachd a-muigh agus solais a-staigh. Faodaidh e solais a shìoladh a-mach à bailtean agus bailtean beaga faisg air làimh a bharrachd air an lann-amhairc fhèin.

Thuirt StealthTransit gum faod a’ mhòr-chuid de sholais LED a bhith ag obair ann am modh frasaidh, agus cha bhiodh lampaichean ùra a chaidh an dealbhadh gu sònraichte gus speur na h-oidhche a dhìon nas daoire na an teicneòlas LED gnàthach. Is e an aon eileamaid cosgail den t-siostam an còmhlachan teileasgop aotrom agus lùthmhor, a dh’ fheumas a bhith a’ priobadh timcheall air 150 uair san diog. Tha a’ chompanaidh an dòchas an teicneòlas seo a thoirt seachad airson teileasgopan nas motha a dh’ aithghearr.

Ged a tha e fhathast aig ìre prototype, tha StealthTransit ag amas air toradh a ghabhas obrachadh gu malairteach airson na teileasgopan as fheàrr san t-saoghal taobh a-staigh nan còig gu seachd bliadhna a tha romhainn.

stòran:

