A bheil Naoidheamh Planet am falach san t-siostam grèine againn?

Tha fianais inntinneach air nochdadh gu bheil naoidheamh planaid anns an t-siostam grèine againn, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns The Astronomical Journal. Bidh am pàipear a’ sgrùdadh orbitan sònraichte de nithean ann an Kuiper Belt fad às, sgìre ann an cumadh diosc taobh a-muigh Neptune a tha na dhachaigh do phlanaidean corrach agus grunn nithean Trans-Neptunian (TNO). Ged a tha tagraidhean air a bhith ann roimhe a thaobh gu bheil an naoidheamh planaid stèidhichte air beachdan TNOn leithid Sedna, tha an rannsachadh ùr seo a’ toirt sealladh eadar-dhealaichte.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodar orbit fìor annasach agus fada Sedna, còmhla ri orbitan claon TNOn eile, a mhìneachadh le làthaireachd planaid meud na Talmhainn. Tha samhlaidhean coimpiutair a 'sealltainn gum feumadh a' phlanaid beachd-bharail seo a bhith 1.5-3 tursan nas motha na an Talamh agus a bhith suidhichte 250-500 uair an astar eadar an Talamh agus a 'ghrian. Bhiodh an orbit aige cuideachd air a chlaonadh le 30 ° gu plèana siostam na grèine, rud ris an canar “suidheachadh Kuiper Belt Planet”.

Bheireadh lorg air planaid meud na Talmhainn ann an siostam na grèine a-muigh buaidh mhòr air saidheans planaid. Dh'fheumadh e ath-luachadh air a' mhìneachadh air planaid, 's dòcha a' stèidheachadh clas ùr de phlanaidean. A bharrachd air an sin, dh'fheumadh teòiridhean mu chruthachadh siostam grèine agus leasachadh planaid ath-sgrùdadh.

Faodar an teòiridh a dhearbhadh le bhith a’ lorg cruinneachadh de TNOn aig timcheall air 150 uair an astar eadar an Talamh agus a’ ghrian. Bhiodh lorg nan nithean sin mar fhianais air an naoidheamh planaid a bhith ann. Dh’ fhaodadh eadhon lorg beagan TNOn ùra ar tuigse mu thùs siostam na grèine ath-nuadhachadh.

Gu crìch, tha comas naoidheamh planaid anns an t-siostam grèine againn a’ toirt seachad slighe inntinneach airson tuilleadh sgrùdaidh agus ath-luachadh air ar n-eòlas air raointean a-muigh ar nàbaidheachd celestial.

stòran:

- The Astronomical Journal: [ainm an stòr]

- An Còmhradh: [ainm an tùs]