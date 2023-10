A’ lorg cheanglaichean eadar spreadhaidhean rèidio luath agus tonnan grabhataidh

Geàrr-chunntas: Tha speuradairean air a bhith air am beò-ghlacadh o chionn fhada le spreadhaidhean rèidio luath, frasan mòra de thonnan rèidio nach mair ach bloigh de dhiog ach a bhios a’ leigeil a-mach uiread de lùth ’s a bhios a’ ghrian ann am bliadhnaichean. Tha grunn mhìneachaidhean comasach air na spreadhaidhean sin, a’ toirt a-steach rionnagan neutron làn magnetach, tubaistean de rionnagan dùmhail, no uinneanan coimheach eile. Gus faighinn a-mach dè na teòiridhean a tha ceart, tha luchd-saidheans air tionndadh gu teileasgopan tonn grabhataidh gus ceanglaichean a lorg.

Faodaidh tonnan grabhataidh, a tha nan ripples ann an aodach na cruinne, fiosrachadh a bharrachd a thoirt seachad mu spreadhaidhean rèidio luath. Eu-coltach ri comharran electromagnetic leithid tonnan aotrom no rèidio, bidh tonnan grabhataidh a’ dol tro stuth gun bhuaidh. Tha speuradairean mar-thà air tonnan grabhataidh a lorg bho shiostaman a tha a’ bualadh nan rionnagan teann agus tha iad mothachail gum faodadh spreadhaidhean rèidio luath cuideachd comharran tonn grabhataidh a thoirt gu buil.

Ann an sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal, rinn luchd-rannsachaidh tar-iomradh air dàta bho dhusanan de bheachdan spreadhaidh rèidio luath le fiosrachadh bho teileasgopan tonn grabhataidh. Le bhith a’ dèanamh tuairmse air astar agus àite gach spreadhadh rèidio luath, rannsaich an luchd-saidheans comharran tonn grabhataidh timcheall air àm agus suidheachadh speur gach tachartais.

Ged nach do lorg an luchd-rannsachaidh ceanglaichean cinnteach sam bith eadar spreadhaidhean rèidio luath agus tonnan grabhataidh san sgrùdadh seo, thug an spreadhadh as fhaisge san sampall aca sealladh luachmhor. Fhad ‘s a tha an astar chun spreadhadh fhathast mì-chinnteach, tha an raon mothachail de lorgairean tonn grabhataidh a’ dùnadh a-steach air, a ’toirt air luchd-saidheans creidsinn gum faodadh stòran tonn grabhataidh cunntas a thoirt air bloigh bheag de spreadhaidhean rèidio luath.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ cleachdadh ioma-sheanail amharc agus dàta gus dìomhaireachd uinneanan speuradaireachd fhuasgladh. Dh’fhaodadh gun toir tuilleadh rannsachaidh agus co-obrachadh eadar speuradairean rèidio agus speuradairean tonn grabhataidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig spreadhaidhean rèidio luath agus àite tonnan grabhataidh nan cinneasachadh.

Mìneachaidhean:

- Spreadhadh rèidio luath: frasan dian de tonnan rèidio bhon fhànais a mhaireas ùine ghoirid, ach a bhios a ’sgaoileadh uiread de lùth’ s a bhios a ’ghrian ann am bliadhnaichean.

- Tonnan grabhataidh: Ripples ann an aodach ùine fànais air adhbhrachadh le luathachadh nithean mòra. Bha iad air an ro-innse le teòiridh Einstein mu chàirdeas coitcheann agus chaidh an lorg gu dìreach an toiseach ann an 2015.

- Comharran electromagnetic: tonnan de raointean dealain is magnetach a bhios a ’sgaoileadh tron ​​​​fhànais, leithid solas, tonnan rèidio, agus X-ghathan.

stòran:

- * An Iris Astrophysical *: Sgrùdadh air tar-iomradh air spreadhaidhean rèidio luath agus dàta tonn grabhataidh.