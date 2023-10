Roghainn nas sàbhailte an àite coinnlean: Lampaichean nas blàithe le coinnlean

Ma tha ambiance agus fàileadh choinnlean a’ còrdadh riut ach gu bheil dragh ort mun truailleadh èadhair a dh’ fhaodadh iad adhbhrachadh, smaoinich air tasgadh a dhèanamh ann an lampa blàthachaidh coinnle. Eu-coltach ri coinnlean traidiseanta a bhios a 'losgadh agus a' leigeil a-mach truaillearan a-steach don adhar, bidh lampaichean nas blàithe a 'teasachadh a' chèir gus am fàileadh a leigeil ma sgaoil le nas lugha de thruailleadh agus cunnart teine ​​​​gun neoni.

Le bhith a’ losgadh choinnlean, ge bith an ann le fàileadh no fàileadh, faodaidh e stuth gràineach agus carbon aon-ogsaid a thoirt gu buil, a bharrachd air todhar organach luaineach (VOCn). Faodaidh na VOCn sin grunn chùisean slàinte adhbhrachadh leithid nausea, dizziness, sgìths, ceann goirt, agus irioslachd analach. Ann an cuid de chùisean, faodaidh stuth gràineach grinn bho choinnlean eadhon a dhol a-steach don fhuil fhuil agus buaidh a thoirt air a ’chridhe.

Ged a cho-dhùin sgrùdadh a chaidh a dhèanamh ann an 2014 nach eil coinnlearan cùbhraidh nan cunnartan slàinte aithnichte fo chumhachan àbhaisteach, thathas fhathast a’ moladh an cleachdadh a chuingealachadh. Tha lampa nas blàithe coinneal a’ tabhann roghainn nas sàbhailte le bhith a’ leaghadh a’ chèir agus a’ leigeil às an fhàile gun fheum air lasair fhosgailte. Ged a tha lampaichean nas blàithe coinneal fhathast a’ leigeil a-mach VOCn, bidh iad a’ toirt a-mach nas lugha de ghràineanan agus nas lugha de charbon aon-ogsaid an taca ri bhith a’ losgadh choinnlean.

Gus an droch bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith air a lughdachadh tuilleadh, thathas a’ moladh uinneag fhosgladh fhad ‘s a tha thu a’ cleachdadh lampa blàthachaidh coinnle gus fionnarachadh a leasachadh. Le bhith a’ cleachdadh lampa nas blàithe coinneal, faodaidh tu cùbhraidh nan coinnlean as fheàrr leat a mhealtainn fhad ‘s a tha thu a’ lughdachadh nan cunnartan slàinte co-cheangailte.

Tha grunn lampaichean blàthachaidh coinnle rim faighinn air a’ mhargaidh, gach fear a’ tabhann feartan agus dealbhadh sònraichte. Am measg cuid de na roghainnean as mòr-chòrdte tha:

Lampa nas blàithe le coinnle dubh Funistree: Tha an lampa eireachdail seo a’ nochdadh teas socair gus cèir a leaghadh agus cùbhraidh a leigeil ma sgaoil. Tha amhach aige a ghabhas atharrachadh gus àite a thoirt do dhiofar mheudan de chnapan coinnle. Lampa nas blàithe coinnle Habitu: Air a dhèanamh le companaidh à Canada, tha an lampa seo ri fhaighinn le sgàil lampa dubh no geal. Tha amhach a ghabhas atharrachadh agus timer prògramaichte airson dùnadh fèin-ghluasadach. Lampa nas blàithe coinnle Liknapho: Le sealladh seann-fhasanta agus cruinne sgàil glainne-bainne, gabhaidh an lampa seo coinnlean suas gu 13 òirleach a dh’ àirde. Tha gnìomh timer aige cuideachd airson cleachdadh pearsanaichte. Bidh Light It Upp a’ lorg lampa nas blàithe le coinnlean: Tha an lampa umha seo na phìos aithris ioma-ghnìomhach a dh’ fhaodar a chleachdadh an dà chuid mar sholas stràc agus mar lasadh coinnle. Tha e a’ tighinn aig ìre prìs nas àirde ach tha e air a mholadh gu mòr airson a dhealbhadh. A ’fuireach le lampa nas blàithe coinnle Candella: A’ nochdadh dealbhadh minimalist ann an liath matte, tha amhach a ghabhas atharrachadh, timer prògramaichte, agus air a chuir air falbh bho ghnìomhachas beag ann an Canada.

Le bhith a’ tasgadh ann an lampa nas blàithe coinneal leigidh sin leat tlachd fhaighinn bho àile socair agus fàileadh choinnlean fhad ‘s a tha thu a’ lughdachadh nan cunnartan slàinte a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri bhith gan losgadh. Dèan roghainn nas sàbhailte agus leasaich an eòlas coinnle agad le lampa nas blàithe le coinnle.

-

Mìneachaidhean:

Stuth sònraichte: Mìrean beaga crochte san adhar a dh ’fhaodadh a bhith cronail nuair a thèid an toirt a-steach

Carbon monoxide: Gas gun dath, gun bholadh a dh’ fhaodas a bhith puinnseanta nuair a thèid anail a tharraing ann an dùmhlachdan àrda

Stuthan organach luaineach (VOCn): Ceimigean a bhios gu furasta a ’falmhachadh a-steach don adhar aig teòthachd an t-seòmair, a dh’ fhaodadh duilgheadasan slàinte adhbhrachadh

Sgrùdadh air ath-sgrùdadh le co-aoisean: Sgrùdadh a tha air a mheasadh agus air ath-sgrùdadh le eòlaichean san raon mus tèid fhoillseachadh

stòran:

Slàinte Biùro Uisge is Càileachd Adhair Chanada (bith-eòlaiche Francis Lavoie)

Chan eil URL stòr sònraichte aig an artaigil tùsail, “A Alternative Safer Candles: Candle Warmer Lamps”.