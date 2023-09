Gluasad cealla gas: Prìomh dhòigh gus a bhith a’ tionndadh air ais crìonadh ann an dìonachd co-cheangailte ri aois

Tha luchd-rannsachaidh air lorg fhaighinn air moileciuil a tha comasach air stad a chuir air a’ chrìonadh co-cheangailte ri aois ann an gnìomh dìon. Air fhoillseachadh ann an Nature Aging, tha an rannsachadh ùr-nodha seo gar toirt nas fhaisge air a bhith a’ leudachadh gach cuid beatha agus slàinte san fharsaingeachd.

Bidh an siostam dìon a’ lagachadh mar a bhios sinn ag aois, gar fàgail nas buailtiche do ghalaran, ghalaran is tumhair. Tha an iuchair airson siostam dìon a tha ag obair gu math na laighe anns na bun-cheallan hematopoietic againn (HSCn), a tha an urra ri bhith a’ toirt a-mach gach seòrsa cealla fala. Tha comas aig gas-cheallan eadar-dhealachadh a dhèanamh ann an diofar sheòrsaichean cealla, gan dèanamh riatanach airson cinneasachadh cealla dìon.

Ach, mar a bhios sinn ag aois, bidh bun-cheallan hematopoietic a’ call an comas na ceallan dìon riatanach a thoirt gu buil agus a bhith claon a dh’ ionnsaigh aon loidhne de cheallan fala a thoirt gu buil thairis air feadhainn eile. A bharrachd air an sin, bidh bun-cheallan a tha a’ fàs nas sine a’ cruinneachadh meud neo-àbhaisteach de mitochondria, a tha a’ cur bacadh air na gnìomhan metabolach aca. Bidh na factaran sin a’ cuingealachadh cinneasachadh cealla dìon agus a’ lagachadh dìon na bodhaig an aghaidh tocsainnean agus pathogens.

Gus dèiligeadh ris a’ chrìonadh seo, chuir luchd-rannsachaidh fòcas air slàinte mitochondrial ath-nuadhachadh. Fhuair iad a-mach gum faodadh urolithin A, stuth nàdarra a tha aithnichte a leasaicheas fallaineachd metabolach, gnìomh mitochondrial a thoirt air ais agus cinneasachadh cealla-fala a leasachadh. Ann an sreath de dheuchainnean, bha bun-cheallan hematopoietic fosgailte do urolithin A agus an uairsin air an tar-chuir a-steach do luchagan a bha fosgailte do ìrean marbhtach de irradachadh. Fhuair na luchagan sin air ais gu soirbheachail, mar a thug urolithin A air ais comas nan seann cheallan-ceal ceallan fala a thoirt gu buil.

Ann an deuchainn air leth, chaidh biadh a thoirt do sheann luchagan le daithead beairteach le urolithin A, a’ leantainn gu coileanadh bun-cheallan hematopoietic nas fheàrr agus cinneasachadh ceallan dìon. Gu sònraichte, dh’ adhbhraich na bun-cheallan ath-nuadhaichte sin freagairt dìon nas fheàrr, a’ dèanamh na luchagan nas èifeachdaiche ann a bhith a’ sabaid galairean viral.

Tha an rannsachadh seo a 'dearbhadh gu bheil urolithin A ag ath-nuadhachadh bun-cheallan hematopoietic agus a' gleidheadh ​​​​an comas air gach seòrsa ceallan fala a thoirt gu buil. Mar thoradh air an sin, tha gnìomh dìon air a leasachadh, agus tha seasmhachd an aghaidh ghalaran air a neartachadh. Ged a dh ’fhaodadh gun toir e ùine airson na co-dhùnaidhean sin eadar-theangachadh gu leigheasan deiseil luchd-cleachdaidh, dh’ fhaodadh buannachdan slàinte a bhith ann a bhith a ’toirt a-steach biadhan làn urolithin A leithid sùbhan-craoibh, cnòthan-cnòthan, almoin, connlaich agus pomegranates a-steach don daithead.

