Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach gine a bhios a’ stiùireadh fàs falt freumhach

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Washington air gine ris an canar 'BUZZ' a chomharrachadh aig a bheil pàirt deatamach ann am fàs falt freumhach ann am planntrais. Tha falt freumhach, a bhios a’ fàs ann an dòigh eadar-dhealaichte bho sheòrsan cealla planntrais eile, cudromach airson gabhail ri beathachadh agus sùghadh uisge. Tha an sgrùdadh cuideachd a’ moladh gum faodadh an gine a bhith an sàs ann an mar a bhios planntrais a’ lorg agus a’ cleachdadh nitradan, stòr deatamach de nitrigin airson fàs planntrais.

Tha leasachadh falt freumha a’ tachairt ann an dà ìre: dearbhadh agus fàs cinneasachadh cealla. Faodaidh ceallan epidermal a bhith nan ceallan epidermal àbhaisteach no eadar-dhealachadh a dhèanamh ann an ceallan fuilt freumh. Rè leasachadh, bidh bulge a ‘cruthachadh air a’ chill epidermal parenchymatous mar as trice, a bhios a ‘leudachadh nas fhaide air adhart tro fhàs tip. Cho luath ‘s a ruigeas am fàs tip ìre sheasmhach, stadaidh an còrr den chealla epidermal a’ fàs.

Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an gine BUZZ a’ riaghladh gach cuid ìre fàs freumha agus tòiseachadh freumhan taobhach mar fhreagairt air dùmhlachd nitradan san ùir mun cuairt. Fhuair iad a-mach gu bheil an gine air a chuir an cèill aig ìrean ìosal agus nach deach a chlàradh a-riamh roimhe, ga dhèanamh dùbhlanach a lorg. Ach, tha tuigse air mar a bhios planntaichean a’ cumail smachd air cleachdadh nitrate agus comharran deatamach airson a bhith a’ leasachadh èifeachdas cleachdadh nitrigin ann an àiteachas agus anns a’ chearcall nitrogen iomlan.

Tha an gine BUZZ air a thionndadh suas mar fhreagairt do nitrate, urea, agus ammonia, a 'leigeil le freumhaichean naitridean a lorg san ùir. Eadhon nuair a tha solar nitrate pailt, bidh call a’ ghine a’ leantainn gu feallsanachd freumhach solair. Tha am freagairt mothachail agus teann seo a’ nochdadh cho cudromach sa tha gine BUZZ ann an comas planntrais nitrate a lorg agus a chleachdadh gu h-èifeachdach.

Dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig comharrachadh gine ann am modail gnè feòir mar Brachypodium distachyon air toraidhean àiteachais leithid cruithneachd, rus, arbhar, agus eòrna. Tha na bàrr sin riatanach airson cinneasachadh bìdh cruinneil, agus dh’ fhaodadh buaidh mhòr a bhith aig leasachadh an comas nitrate fhaighinn agus a chleachdadh.

Nuair a chaidh gine BUZZ a lorg agus a dhreuchd ann am fàs freumh-fhalt agus gabhail beathachaidh, tha luchd-saidheans a-nis a’ rannsachadh mar a bhios planntrais a’ cleachdadh a’ ghine seo gus leasachadh nitrate agus siostam freumhaich atharrachadh. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na dòighean a tha mar bhunait air fàs planntrais agus tha comas ann airson cleachdaidhean àiteachais agus seasmhachd a leasachadh.

