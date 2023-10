Crìonadh Mearcair: Sealladh Ùr air Gnìomh Geòlais a’ Phlanaid

Tha luchd-saidheans planetary air a bhith mothachail o chionn fhada gu bheil Mercury, a 'phlanaid as fhaisge air a' Ghrian, air a bhith a 'crìonadh thairis air billeanan de bhliadhnaichean. Tha rannsachadh ùr a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Geoscience a’ toirt sealladh ùr air crìonadh leantainneach agus gnìomhachd geòlais na planaid.

Tha taobh a-staigh Mercury air a bhith a 'fuarachadh mean air mhean, ag adhbhrachadh gu bheil e a' lùghdachadh ann an tomhas-lìonaidh. Mar thoradh air an sin, tha uachdar na planaid a 'leasachadh "sgàinidhean smeòrach," far a bheil aon raon de thalamh air a phutadh thairis air an talamh faisg air làimh, coltach ri wrinkles a' cruthachadh air ubhal a tha a 'fàs nas sine. Tha na sgarpaichean, no leòidean cilemeatairean àrd, air uachdar Mercury a' toirt fianais air a' chrìonadh seo.

Faodar aois uachdar Mercury a dhearbhadh le bhith a’ cunntadh dùmhlachd sgàineadh buaidh. Tha na sgarpaichean, leis gu bheil iad gu math aosmhor, a’ nochdadh gu bheil iad air a bhith nan àite airson timcheall air 3 billean bliadhna. Ach, bha a’ cheist ann fhathast a bheil na sgarpaichean sin fhathast gnìomhach an-diugh no an sguir iad a ghluasad o chionn fhada.

Nochd an sgrùdadh gu bheil mòran sgarp air leantainn air adhart a’ gluasad gu geòlais o chionn ghoirid, eadhon ged a chaidh an tòiseachadh o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Chaidh an lorg seo a dhèanamh nuair a Ph.D. mhothaich an t-oileanach briseadh beaga ris an canar “grabens” piggybacking air uachdar àrd sìnte cuid de sgarpaichean. Tha na grabens sin a’ nochdadh gu bheil an rùsg air a chromadh fhad ‘s a tha e air a phutadh thairis air fearann ​​ri thaobh, ag adhbhrachadh gum bi an uachdar a’ sgàineadh.

Is e feartan coimeasach beag a th’ anns na grabens, nas lugha na 1km de leud agus nas lugha na 100 meatair de dhoimhneachd, a’ nochdadh gu bheil iad nas òige na na seann structaran air a bheil iad nan suidhe. Stèidhichte air an ìre de doilleireachd a dh’ adhbhraich gàirnealaireachd buaidh, thathas a’ meas gu bheil a’ mhòr-chuid de ghràinean nas lugha na 300 millean bliadhna a dh’aois, a’ moladh gluasad o chionn ghoirid.

Chomharraich an sgrùdadh 48 sgarfa lobate mòr le grabens dearbhte agus 244 sgarfa a bharrachd le grabens a rèir coltais. Thèid na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh tuilleadh leis an t-siostam ìomhaighean air misean BepiColombo, co-mhisean Eòrpach/Iapanach a tha gu bhith a’ orbit Mercury ann an 2026.

Tha a’ Ghealach, a tha cuideachd air eòlas fhaighinn air fuarachadh agus giorrachadh, a’ toirt seachad fianais a bharrachd airson gnìomhachd geòlais o chionn ghoirid. Tha mion-sgrùdadh air crithean-gealaich a chaidh a chlàradh le seismometers a chaidh fhàgail air uachdar na gealaich le miseanan Apollo a’ sealltainn gu bheil crithean-ghealach cruinn faisg air sgarpaichean lobate. Tha ìomhaighean mionaideach de uachdar na gealaich bho orbit a’ nochdadh slighean a rinn ulpagan a’ breabadh sìos aghaidhean scarp, a’ nochdadh crithean-talmhainn o chionn ghoirid.

Ged nach toir misean BepiColombo seachad dàta seismic, dh’ fhaodadh na h-ìomhaighean mionaideach aige slighean ulp a nochdadh a tha mar fhianais a bharrachd air crithean-talmhainn o chionn ghoirid air Mercury. Tha an rannsachadh seo a’ tabhann seallaidhean luachmhor air gnìomhachd geòlais leantainneach agus crìonadh Mercury, a’ toirt tuigse nas fheàrr do luchd-saidheans air mean-fhàs na planaid thar billeanan de bhliadhnaichean.

stòran:

- Nature Geoscience (iris)

- An Còmhradh (artaigil)