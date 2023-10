Gnìomh bholcànach air rubha Kamchatka na Ruis

Ann am meadhan an Dàmhair 2023, chunnacas bholcànothan faisg air làimh air rubha Kamchatka na Ruis a’ sprèadhadh tro ìomhaigh a chaidh a ghlacadh leis an Ìomhaigh Fearainn Obrachaidh (OLI) air Landsat 8. Tha an ìomhaigh a’ nochdadh an stratovolcano Klyuchevskoy, am bholcàno gnìomhach as àirde ann an Eurasia, a’ leigeil a-mach beagan. pluma gas, smùid, agus luaithre chun an ear-thuath. Tha cumadh bideanach soilleir na beinne agus a h-àrdachadh a’ cur faileas air an t-sneachda mun cuairt, a’ cruthachadh faireachdainn de thrì-thomhas.

Na bu thràithe san Ògmhios 2023, thug Sgioba Freagairt Sprèadhadh Bholcànach Kamchatka (KVERT) cunntas air toiseach sprèadhadh Strombolian aig Klyuchevskoy. Anns an Iuchar, chaidh sruth làbha ùr a lorg air an taobh an ear-dheas aige. Lean am bholcàno air a bhith a' fulang sprèadhadhan spreadhaidh, agus mar thoradh air an sin chaidh diofar mheudan de luaith a chur dhan àile. Chaidh còd dath an itealain àrdachadh gu orains aig amannan air sgàth sgaoilidhean luaithre is gas. Mus deach an ìomhaigh a ghlacadh, chaidh gnìomhachd Klyuchevskoy a neartachadh, le barrachd sruthan làbha agus stuthan gealtach a’ losgadh suas gu 300 meatair os cionn oir an t-sloc.

Chuir bholcàno eile, Bezymianny, a-mach pluma bholcànach aig an àm seo. Ach, tha e nas dùbhlanaiche eadar-dhealachadh a dhèanamh san ìomhaigh air sgàth banca sgòthan. Air 16 Dàmhair, chunnaic KVERT àrdachadh ann an gnìomhachd ann am Bezymianny, a’ toirt a-steach maoimean-slèibhe sprùilleach agus luaithre ga spreadhadh mu 70 cilemeatair an ear-thuath air a’ bholcàno.

Tha Rubha Kamchatka ainmeil airson a ghnìomhachd bholcànach, leis gu bheil còrr air 300 bholcànothan ann. Tha an raon Klyuchevskaya, a chithear san ìomhaigh, gu sònraichte buailteach do dhràma geòlais. Bha dealbh speuradair a chaidh a thogail bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta cuideachd air comharran spreadhadh o chionn ghoirid bho bholcànothan Klyuchevskoy agus Bezymianny a ghlacadh.

Stòr: Ìomhaigh Amharclann Cruinne NASA le Wanmei Liang, a’ cleachdadh dàta Landsat bho Sgrùdadh Geòlais na SA. Sgeulachd le Lindsey Doermann.