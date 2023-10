Bidh teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ glacadh ìomhaighean de Jet Stream air Jupiter

Anns an Iuchar 2022, chleachd teileasgop fànais James Webb (JWST) aig NASA an NIRCam (Camara faisg air fo-dhearg) gus dealbhan iongantach fo-dhearg de Jupiter a ghlacadh, a’ phlanaid as motha ann an siostam na grèine. Taobh a-staigh nan ìomhaighean seo, rinn luchd-saidheans lorg iongantach - sruth jet anns na domhan-leudan a tuath dìreach os cionn crios-meadhain Jupiter agus os cionn a mhullach sgòthan. Tha an sruth jet seo a’ sìneadh thairis air 4,800 cilemeatair (3,000 mìle) agus a’ ruighinn astaran 515 cilemeatair san uair (320 mìle san uair), ga fhàgail còrr is dà uair cho luath ri doineann Roinn 5 air an Talamh.

Chuir an lorg seo ris nach robh dùil iongnadh air an luchd-rannsachaidh a bha an sàs san sgrùdadh. Chuir an Dotair Ricardo Hueso, am prìomh ùghdar agus òraidiche aig Oilthigh Dùthaich nam Basgach san Spàinn, an t-iongnadh air, ag ràdh gu bheil na speuran doilleir a bha roimhe seo ann an àile Jupiter a-nis a’ nochdadh mar fheartan soilleir a dh’ fhaodar a lorg an cois cuairteachadh luath na planaid.

Tha astar àrd an t-sruth jet air a thoirt air sgàth buaidh Coriolis, a tha ag adhbhrachadh gum bi buidhnean planaid a’ snìomh nas luaithe aig na criosan-meadhain aca. Fhad ‘s a bhios an Talamh a’ snìomh aig timcheall air 1,600 cilemeatair san uair (1,000 mìle san uair) air a chrios-meadhain, bidh crios-meadhain Jupiter a ’faighinn eòlas air astaran timcheall air 43,000 cilemeatair san uair (28,273 mìle san uair). Bidh na h-astaran mòra sin a’ cur ri ùine cuairteachaidh Jupiter de 9 uairean agus 50 mionaidean aig a’ chrios-meadhain agus a’ leantainn gu stoirmean gaoithe cumhachdach taobh a-staigh na sgòthan mòra aige.

Bha an sgioba rannsachaidh an urra ri dàta bho JWST gus àirdean àrda Jupiter fhaicinn, agus thug Teileasgop Hubble Space NASA seachad seallaidhean air àirdean nas ìsle. Le bhith a’ dèanamh anailis air astar gaoithe aig diofar àirdean, ris an canar rùsgadh gaoithe, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gun do lughdaich astar an t-sruth jet mar a bha àirde a’ dol sìos taobh a-staigh àile Jupiter. Beagan mhìltean fon t-sruth jet, chaidh astar gaoithe a thomhas aig 362 cilemeatair san uair (225 mìle san uair) agus 402 cilemeatair san uair (250 mìle san uair).

Tha stratosphere crios-meadhain Jupiter a’ taisbeanadh pàtran iom-fhillte ach a ghabhas ath-aithris de ghaothan is teòthachd. Tha an Dr. Leigh Fletcher, a tha na cho-ùghdar air an sgrùdadh agus na Àrd-ollamh air Saidheans Planetary aig Oilthigh Leicester, a’ moladh gum faodadh an t-sruth jet a chaidh a lorg às ùr a bhith ceangailte ris a’ phàtran oscillating seo. Cuidichidh beachdan san àm ri teachd le bhith a’ dèanamh deuchainn air an teòiridh seo agus a’ tilgeil solas air caochlaidheachd an t-sruth jet anns na bliadhnaichean ri teachd.

Chan e seo a’ chiad uair a chaidh sruthan jet fhaicinn air Jupiter. Tràth anns na 2010n, lorg bàta-fànais Cassini NASA gnìomhachd coltach ris dìreach os cionn crios-meadhain an fhuamhaire gas, le astaran measta de 523 cilemeatair san uair (325 mìle san uair).

Ri taobh an t-sruth jet, nochd na h-ìomhaighean a ghlac JWST cuideachd fàinneachan lag Jupiter, na h-auuroae a tuath agus a deas, agus dhà de na monaidhean as lugha aige, Amalthea agus Adrastea. Chaidh fàinneachan Jupiter a lorg an toiseach le bàta-fànais Voyager 1 aig NASA ann an 1979, agus thathas a’ cumail a-mach gun do chruthaich iad bho bhuaidhean meteoroid air aon de na gealaich aig Jupiter. Coltach ris an Talamh, tha raon magnetach mòr Jupiter a 'cruthachadh a aurorae, a tha 20,000 uair nas làidire na raon magnetach na Talmhainn. Chaidh na gealaichean Amalthea agus Adrastea a lorg ann an 1892 agus 1979, fa leth, agus iad ann an orbit taobh a-staigh orbit Io, aon de na gealaich aig Jupiter Galilean.

Leanaidh Teileasgop Fànais James Webb a’ lorg fiosrachadh ùr mu fheartan inntinneach Jupiter anns na bliadhnaichean ri teachd. Tha luchd-saidheans gu mòr an dùil ris na lorgaidhean san àm ri teachd a chuireas ri ar n-eòlas air an fhuamhaire gas seo.

stòran:

- Sgrùdadh air fhoillseachadh ann an Reul-eòlas Nàdair

- Oilthigh Dùthaich nam Basgach

- Oilthigh Leicester