Tha ISRO a’ nochdadh dragh mu chunnart do Vikram Lander agus Pragyan Rover air a’ Ghealach

Tha ISRO (Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach) air draghan a thogail mun chunnart a dh’ fhaodadh a bhith mu choinneimh an Vikram Lander agus Pragyan rover air a ’ghealach. A rèir àrd-oifigear aig ISRO a dh’ iarr gun urra, tha uachdar na gealaich an-còmhnaidh air a bhualadh le micrometeoroids, a tha na chunnart don bhàta-fànais.

Tha Chandrayaan 3, am misean anns an deach an Vikram Lander agus Pragyan rover a chuir a-steach, air crìoch a chuir air a mhisean 14-latha air a’ ghealach. Ach, leis gu bheil an soitheach-fànais an-dràsta ann am modh cadail, tha e so-leònte a bhith air a bhualadh leis na micrometeoroids sin.

Ged nach eil mion-fhiosrachadh sònraichte ann mun mhilleadh no mì-ghnàthachadh a dh’ fhaodadh tachairt, nochdaidh ùine fìor ìre a’ chunnairt a tha mu choinneamh an rover agus an lander. Chan eil e cinnteach am bi iad a 'briseadh no a' faighinn eòlas air duilgheadasan sam bith eile mar thoradh air na buaidhean micrometeoroid sin.

Tha pàirt deatamach air a bhith aig Lander Vikram agus rover Pragyan ann an oidhirpean sgrùdadh gealaich àrd-amasach na h-Innseachan. Chaidh an Vikram Lander a dhealbhadh gus an rover Pragyan a lìbhrigeadh gu uachdar na gealaich agus diofar dheuchainnean agus bheachdan a dhèanamh.

Gus dèiligeadh ris a ’chunnart bho micrometeoroids, tha e deatamach do ISRO sùil gheur a chumail air an t-suidheachadh agus ro-innleachdan a leasachadh gus milleadh sam bith a lughdachadh. Dh’ fhaodadh na ro-innleachdan sin a bhith a’ toirt a-steach a bhith ag atharrachadh suidheachadh modh cadail an t-soithich-fànais agus a’ cur an gnìomh ceumannan dìon gus an Vikram lander agus Pragyan rover a dhìon bho bhuaidhean micrometeoroids.

Tha an dragh seo a thog ISRO a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e beachdachadh air a h-uile cunnart agus dùbhlan a dh’ fhaodadh èirigh aig miseanan sgrùdaidh gealaich. Le bhith ag aithneachadh agus a’ dèiligeadh ris na cunnartan sin, faodaidh buidhnean fànais dèanamh cinnteach à soirbheachas agus fad-beatha an soitheach-fànais aca air a’ ghealach.

