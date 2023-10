Teòiridh ùr air a mholadh gus lionsa a mhìneachadh ann an Abell 3827 Galaxy Cluster

Chaidh teòiridh ùr a mholadh le sgioba de speuradairean gus mìneachadh a dhèanamh air an iongantas lionsa sònraichte a chaidh fhaicinn ann an cruinneachadh galaxy Abell 3827. Tha an luchd-rannsachaidh, Joyce Lin, Richard Griffiths, agus Jenny Wagner, a’ moladh gum faodar tuigse nas fheàrr fhaighinn air feartan lionsa a’ bhuidheann le bhith a’ beachdachadh air na feartan trì-thaobhach aige.

Tha Abell 3827 na chruinneachadh de galaxy timcheall air 1.3 billean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Tha sgrùdaidhean roimhe air nochdadh nach eil am pàirt fhaicsinneach den bhuidheann a’ dèanamh suas ach 10% den tomad aige, agus thathas a’ creidsinn gur e stuth dorcha a th’ anns a’ mhòr-chuid a tha air fhàgail. Tha rèiteachadh nan galaxies anns a’ bhraisle a’ leantainn gu lionsan grabhataidh, a tha a’ cruthachadh fàinne gorm gleansach timcheall air na h-oirean aige.

Tha an àireamh de dhealbhan a chaidh fhaicinn nuair a bhathas a’ coimhead air Abell 3827 air a bhith na chuspair deasbaid am measg speuradairean, le tuairmsean eadar ceithir is ochd. Tha saobhadh an t-solais a bhios na reultan a’ sgaoileadh anns na galaxies, air adhbhrachadh le stuth dorcha nach fhacas roimhe agus a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri cuairteachadh, ga dhèanamh duilich an dearbh àireamh de dhealbhan a dhearbhadh.

Tha an teòiridh ùr a mhol an sgioba rannsachaidh a’ moladh nach eil an lionsa ann an Abell 3827 tana agus rèidh, mar a bha dùil roimhe, ach gu bheil morf-eòlas trì-thaobhach aige. Tha lionsan a 'chlàir air a choimeas ri cumadh waffle, le diofar thiugh ann am pàirtean eadar-dhealaichte. Dh’ fhaodadh am feart seo mìneachadh carson a tha am buidheann a’ nochdadh sìnte ann an cuid de raointean nas motha na cuid eile.

Airson an teòiridh seo a bhith dligheach, feumaidh na galaxies sa bhuidheann a bhith aig astaran eadar-dhealaichte bhon Talamh. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil trì de na ceithir prìomh ghalairean ann an Abell 3827 timcheall air an aon rud, agus gu bheil an ceathramh beagan nas fhaisge.

Tha an teòiridh ùr seo a’ cur ri ar tuigse air cùis dhorcha agus a’ toirt sealladh dhuinn air feartan lionsan cruinneachaidhean galaxy. Bidh feum air tuilleadh rannsachaidh agus amharc gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh agus ùrachadh.

Stòr: Brathan Mìosail bhon Chomann Reul-eòlais Rìoghail (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800