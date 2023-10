Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach ìre neo-aithnichte uisge ann an Uranus agus Neptune

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ cleachdadh lasers àrd-chumhachd air nochdadh gu bheil ìre uisge nach robh aithnichte roimhe, ris an canar Ice XIX, ann am fuamhairean deigh Uranus agus Neptune. Tha cuideaman mòra aig na fuamhairean gas seo, anns a bheil tòrr uisge, a tha 2 mhillean uair nas àirde na àile na Talmhainn agus teòthachd an coimeas ri uachdar na grèine.

Tha lorg Ice XIX a’ toirt sealladh deatamach air structar agus co-dhèanamh nam planaidean sin. Thathas a’ creidsinn gu bheil na raointean magnetach iom-fhillte a chithear ann an Uranus agus Neptune air an gineadh le stàitean os cionn deigh uisge fo na fìor shuidheachaidhean sin. Ach, tha sgrùdadh air structar na deighe air a bhith dùbhlanach mar thoradh air an fhìor chuideam agus an teòthachd a tha na lùib.

Rinn luchd-saidheans an rannsachadh aca a’ cleachdadh an ionnstramaid Matter at Extreme Conditions aig an Linac Coherent Light Source, laser X-ray Free Electron Ultrafast. Le bhith ag ath-riochdachadh na fìor shuidheachaidhean a lorgar ann an taobh a-staigh Uranus agus Neptune, bha e comasach dhaibh sùil a thoirt air cruthachadh Ice XIX. Tha structar lùbach ciùbach stèidhichte air corp aig an ìre deighe àrd-bhruthadh seo agus bidh e a’ cruthachadh aig 200 GPa (2 mhillean àile) agus 5,000 K (8,500 ceum Fahrenheit).

Is e aon de na buaidhean cudromach a tha aig an lorg seo gu bheil structar BCC Ice XIX a’ ceadachadh barrachd giùlan dealain domhainn taobh a-staigh na fuamhairean deigh. Tha an lorg seo a’ nochdadh gum faodadh taobh a-staigh nam planaidean sin a bhith nas giùlain na bha dùil roimhe, a dh’ fhaodadh a bhith a’ mìneachadh nan raointean magnetach ioma-polar a thomhais an soitheach-fànais Voyager II.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air feartan sònraichte uisge ann an suidheachaidhean fìor agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air fuamhairean deighe dìomhair ar siostam grèine.

