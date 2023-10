Bidh NASA a’ co-obrachadh le ESA gus camara adhartach a leasachadh airson misean Artemis

Tha planaichean NASA airson tilleadh buadhach don ghealach a’ fàs nas luaithe, le camara ùr air a dhealbhadh gu sònraichte airson speuradairean gus dealbhan iongantach a ghlacadh san fhànais. Thathas a’ leasachadh an Camara Lunar Inneal-làimhe (HULC) ann an co-obrachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) airson misean Artemis III a tha ri thighinn, a tha clàraichte airson Dùbhlachd 2025.

Gus dèanamh cinnteach à coileanadh as fheàrr, thèid an camara a thogail le bhith ag ath-chleachdadh buidhnean camara proifeasanta far-na-sgeilp. Bidh e a’ nochdadh lionsan ùr-nodha agus cugallachd solais iongantach, a’ toirt cothrom do speuradairean ìomhaighean a ghlacadh ann an suidheachaidhean aotrom dìreach agus ìosal. Le bhith a’ gabhail ri dealbhadh gun sgàthan, bidh an camara a’ faighinn buannachd às na comasan solais ìosal sònraichte agus an raon fiùghantach a lorgar anns na camarathan gun sgàthan as fheàrr a tha rim faighinn air a’ mhargaidh.

Tha deuchainnean o chionn ghoirid air comas air leth a’ chamara a nochdadh, a’ dèanamh atharrais air suidheachaidhean solais gealaich ann an àrainneachdan eadar-mheasgte leithid uaimhean dorcha domhainn agus raointean duslach. Tha na measaidhean sin air seallaidhean luachmhor a thoirt do luchd-rannsachaidh mu bhith ag àrdachadh an coileanadh aca.

Tha NASA air grunn atharrachaidhean a dhèanamh gus camara luchd-cleachdaidh atharrachadh gu àrainneachd an fhànais. Chaidh plaide dìon teirmeach a chuir ris gus an camara a dhìon bho fhìor fhuar an fhànais, a dh’ fhaodadh tuiteam gu teòthachd cho ìosal ri -328 ° F / -200 ° C. Bidh a’ phlaide seo cuideachd a’ dìon a’ chamara bho dhuslach gealaich, a tha ainmeil airson a nàdar sgrìobach agus a chomas milleadh a dhèanamh air uidheamachd. A bharrachd air an sin, leis na dùbhlain a tha an lùib a bhith ag obrachadh putanan camara le miotagan mòra, tha NASA air an eadar-aghaidh ath-dhealbhadh, a’ toirt a-steach putanan nas motha agus a’ cuingealachadh an àireamh de roghainnean airson a bhith furasta an cleachdadh.

Is e aon de na feartan as sònraichte den chamara na comasan bhidio adhartach aige. Bidh speuradairean a’ clàradh an obair sgrùdaidh le Leabhar Achaidh Dealanach ESA, a’ leigeil le oidean geòlas an sgioba a leantainn agus taic a thoirt dhaibh ann an àm fìor. Bidh an inneal seo a’ neartachadh co-obrachadh saidheansail agus sgrìobhainnean rè tursan làraich geòlais.

An coimeas ri miseanan Apollo roimhe, a chleachd camarathan meacanaigeach Hasselblad le comasan cuibhrichte, tha misean Artemis ag amas air àrdachadh mòr a thoirt air an ìre de shusbaint lèirsinneach a chaidh a ghlacadh. Gus na lionsan as freagarraiche a chomharrachadh airson a 'mhisean, tha an sgioba air a bhith gu gnìomhach a' sgrùdadh roghainnean, a 'gabhail a-steach macro agus lionsan cruth-tìre.

Tha leasachadh Camara Lunar Inneal-làimhe Uile-choitcheann a’ riochdachadh adhartas inntinneach ann an sgrùdadh fànais, a’ gealltainn seallaidhean gun samhail a thoirt seachad air uachdar na gealaich. Tha an co-obrachadh eadar NASA agus an ESA na eisimpleir den oidhirp eadar-nàiseanta gus crìochan eòlas daonna a phutadh agus ar tuigse mun chruinne-cè a leudachadh.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann an Camara Lunar Universal Handheld (HULC)?

Is e camara a th’ anns an Handheld Universal Lunar Camera (HULC) a chaidh a leasachadh le NASA agus Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) airson speuradairean gus ìomhaighean a ghlacadh aig miseanan fànais, gu sònraichte misean Artemis III a chaidh a phlanadh airson an Dùbhlachd 2025.

2. Ciamar a tha an HULC eadar-dhealaichte bho chamarathan gealach roimhe?

Eu-coltach ri camarathan gealach roimhe, tha an HULC air a chruinneachadh bho bhuidhnean camara proifeasanta far-na-sgeilp agus a’ toirt a-steach lionsan as ùire. Tha e air a dhealbhadh gus a bhith gun sgàthan, a leigeas leis a bhith air leth math ann an suidheachaidhean aotrom dìreach agus ìosal. A bharrachd air an sin, tha an HULC a’ toirt a-steach atharrachaidhean gus gabhail ri cuingealachaidhean fànais, leithid dìon teirmeach agus eadar-aghaidh furasta a chleachdadh airson speuradairean le miotagan orra.

3. Dè na h-atharrachaidhean a chaidh a dhèanamh air an HULC?

Tha NASA air plaide dìon teirmeach a chuir ris gus an camara a dhìon bho fhìor fhuar san fhànais agus duslach gealaich, a dh’ fhaodadh milleadh adhbhrachadh. Chaidh an eadar-aghaidh ath-dhealbhadh cuideachd le putanan nas motha agus nas lugha de roghainnean gus obrachadh le miotagan mòra a dhèanamh comasach.

4. Dè na comasan bhidio aig an HULC?

Tha an HULC a’ nochdadh comasan bhidio adhartach a leigeas le speuradairean na gnìomhan sgrùdaidh aca a chlàradh ann an àm fìor. Tha an dealbh bhidio seo air a chuir gu oidean geòlas as urrainn taic beò agus mion-sgrùdadh a thoirt seachad bhon t-seòmar saidheans.

5. Ciamar a tha an HULC a' cur ri rannsachadh fànais?

Tha leasachadh an HULC a’ riochdachadh adhartas mòr ann an sgrùdadh fànais le bhith a’ leigeil le speuradairean ìomhaighean agus bhideothan àrd-inbhe a ghlacadh de uachdar na gealaich. Bheir an dàta seo seallaidhean luachmhor seachad agus cuiridh e ri ar tuigse air àrainneachd na gealaich.