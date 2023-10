Bidh luchd-rannsachaidh a’ leasachadh dòigh dealain gus sruthadh dealanach atharrachadh ann an stuthan cuantamach

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh bho Penn State air adhartas mòr a dhèanamh ann an stuthan cuantamach le bhith a’ leasachadh dòigh dealain ùr gus slighe sruthadh dealanach atharrachadh. Dh’ fhaodadh an dòigh-obrach aca, a chaidh a dhearbhadh ann an stuthan a tha a’ taisbeanadh buaidh quantum anomalous Hall (QAH), buaidh a thoirt air leasachadh innealan dealanach an ath ghinealach agus coimpiutairean cuantamach.

Tha buaidh QAH gu sònraichte gealltanach leis gu bheil e a’ ceadachadh sruthadh dealanach air oirean stuthan gun call lùth sam bith. Tha an t-sruth gun sgapadh seo, ris an canar cuideachd sruth iomall chiral, a’ cur às do chùl-sgapte agus a’ bòstadh an aghaidh àireamhachd Talla agus neoni an aghaidh fad-ùine.

Anns an sgrùdadh seo, dhealbhaich an luchd-rannsachaidh inneal-insalaidh QAH le feartan sònraichte a bheir an sruth dealain as fheàrr. Chuir iad buille sruth 5-millisecond air an inneal-dìona, ag adhbhrachadh atharrachadh ann an magnetachd a-staigh an stuth agus an uairsin ag atharrachadh stiùir sruthadh dealanach. Tha an comas seo air treòrachadh a ghluasad deatamach airson a bhith ag àrdachadh gluasad fiosrachaidh, stòradh agus lorg ann an teicneòlasan cuantamach.

Bha an dòigh a bh’ ann roimhe airson stiùireadh sruthadh dealanach atharrachadh an urra ri magnets bhon taobh a-muigh, ach cha robh an dòigh-obrach seo air leth freagarrach airson innealan beaga dealanach leithid fònaichean sgairteil. Lorg an luchd-rannsachaidh dòigh dealanach goireasach nach eil feumach air magnets mòr. Le bhith ag àrdachadh dùmhlachd an t-sruth gnìomhaichte agus a ’caolachadh innealan insuladair QAH, choilean iad dùmhlachd sruth fìor àrd, ag atharrachadh gu h-èifeachdach an stiùireadh magnetization agus stiùireadh còmhdhail dealanach.

Bidh an luchd-rannsachaidh a’ dèanamh coimeas eadar an atharrachadh seo bho smachd magnetach gu smachd dealain ann an stuthan cuantamach gu gluasad ann an stòradh cuimhne gnàthach bho dhòighean stèidhichte air magnetach nas sine gu dòighean dealanach nas ùire. Thug iad cuideachd seachad mìneachadh teòiridheach air an dòigh-obrach aca agus fianais phractaigeach gus taic a thoirt do na co-dhùnaidhean aca.

Tha an sgioba an-dràsta ag obair air dòighean gus dealanan a stad fhad ‘s a tha iad a’ dol air adhart gus an siostam a thionndadh air agus dheth gu h-èifeachdach. Tha iad cuideachd a’ sgrùdadh dhòighean gus buaidh QAH a nochdadh aig teodhachd nas àirde.

Tha an rannsachadh seo a’ gealltainn gun tèid innealan dealanach nas adhartaiche a leasachadh agus gun tèid comas coimpiutaireachd cuantamach a thoirt gu buil.

Stòr: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Tionndadh dealain de chirality gnàthach iomall ann an insuladairean talla cuantamach neo-riaghailteach. Nat. Màthair. (2023). DOI: 10.1038 / s41563-023-01694-y