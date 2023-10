Inneal AI ùr a’ lorg agus a’ seòrsachadh supernovas le fèin-ghluasad

Tha inneal fiosrachaidh fuadain làn fèin-ghluasadach (AI) ris an canar Bright Transient Survey Bot (BTSbot) air a’ chiad supernova aca a lorg, a chomharrachadh agus a sheòrsachadh. Air a leasachadh le co-obrachadh eadar-nàiseanta air a stiùireadh le Oilthigh Northwestern, tha comas aig BTSbot pròiseas sgrùdaidh agus seòrsachaidh supernovas a luathachadh gu mòr le bhith a’ cur às do mhearachd daonna.

Tha an cleachdadh làithreach a’ toirt a-steach daoine ag obair còmhla ri siostaman robotach gus supernovas a lorg agus a sgrùdadh. Bha sgioba BTSbot den bheachd gu bheil daoine air timcheall air 2,200 uair a thìde a chaitheamh a’ sgrùdadh agus a’ seòrsachadh thagraichean supernova anns na sia bliadhna a dh’ fhalbh. Le bhith ag fèin-ghluasad a’ phròiseis, bidh BTSbot a’ saoradh ùine luachmhor do luchd-rannsachaidh gus fòcas a chuir air gnìomhan eile agus luathachadh an lorg.

Bha na h-innealan-fuadain agus algorithms AI den t-siostam BTSbot a’ faicinn, ag aithneachadh, agus a’ conaltradh ri teileasgop eile gus dearbhadh gun deach supernova a lorg, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach. Is e an ath cheum na modailean ùrachadh, a’ leigeil leis na h-innealan-fuadain subtypes sònraichte de spreadhaidhean rionnagach a sgaradh. Bheir toirt air falbh daoine bhon lùb barrachd ùine don sgioba rannsachaidh na beachdan aca a sgrùdadh agus beachd-bharailean ùra a leasachadh.

Gus an inneal AI a leasachadh, rinn an sgioba trèanadh air algorithm ionnsachaidh inneal a’ cleachdadh còrr air 1.4 millean ìomhaigh eachdraidheil bho faisg air 16,000 stòr, a’ toirt a-steach supernovas dearbhte agus uinneanan speurail eile. Chaidh am BTSbot an uairsin a chur gu deuchainn le tagraiche supernova a chaidh a lorg o chionn ghoirid, a dh’ ainmich e agus a dhearbh e gu soirbheachail. Aon uair ‘s gu robh an tagraiche airson a bhith na supernova Type Ia, roinn an siostam fèin-ghluasadach an lorg leis a’ choimhearsnachd speurail.

Tha comas aig an adhartas seo ann a bhith ag fèin-ghluasad lorg agus seòrsachadh supernovas air raon reul-eòlas ath-nuadhachadh le bhith a’ luathachadh astar lorg is anailis. Le bhith a’ cleachdadh teicneòlas AI, faodaidh luchd-rannsachaidh fòcas a chuir air an dàta a mhìneachadh agus teòiridhean ùra a leasachadh mu thùs nan spreadhaidhean cosmach sin.

Stòran: Oilthigh Northwestern

Mìneachaidhean:

Supernova: Is e spreadhadh cumhachdach a th’ ann an supernova a tha a’ tachairt aig deireadh cearcall-beatha rionnag mòr, agus mar thoradh air sin bidh tòrr lùth air a leigeil ma sgaoil.

Automation: Cleachdadh innealan no bathar-bog gus gnìomhan a choileanadh gun eadar-theachd daonna.

Ionnsachadh Inneal: Fo-sheata de dh’fhiosrachadh fuadain a leigeas le siostaman ionnsachadh bho dhàta agus an coileanadh adhartachadh gun a bhith air am prògramadh gu soilleir.