Bidh Rannsachadh Solar Parker NASA a’ glacadh dealbhan iongantach de spreadhadh mòr coronal

O chionn ghoirid tha Parker Solar Probe aig NASA air tachartas iongantach a chlàradh nuair a sgèith e tro mhòr-sgrios Coronal Mass (CME). Ghlac an soitheach-fànais, a chaidh a thogail agus a riaghladh le Saotharlann Fiosaig Gnìomhach Johns Hopkins, an t-iongantas gu lèir air a’ chamara, a’ toirt dàta lèirsinneach nach fhacas a-riamh do luchd-saidheans gus tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air na tachartasan grèine cumhachdach sin.

Is e sgaoileadh fòirneartach de phlasma agus raon magnetach bho chrùn na grèine, an ìre as fhaide a-muigh de àile na grèine a th’ ann an Ejection Mass Coronal. Faodaidh na sprèadhaidhean sin sìneadh thairis air milleanan de mhìltean agus siubhal aig astaran suas ri grunn mhilleanan mìle san uair. Nuair a bhios CME ag eadar-obrachadh le magnetosphere na Talmhainn, faodaidh e stoirmean geomagnetic adhbhrachadh agus dragh a chuir air conaltradh saideal, cliathan cumhachd, agus eadhon cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann dha speuradairean san fhànais a-muigh.

Tha an fhilm a fhuair an Parker Solar Probe a’ tabhann sealladh gun samhail de CME le bhith a’ faighinn dlùth agus pearsanta leis an iongantas. Le bhith a’ dèanamh anailis air an fhilm, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air an fhiosaig air cùl CMEn agus a’ bhuaidh aca air aimsir an fhànais.

Tha an coileanadh clach-mhìle seo mar thoradh air rùn Parker Solar Probe sgrùdadh a dhèanamh air corona na grèine agus a ghiùlan a thuigsinn. Leis an t-sreath ùr-ghnàthach de dh’ ionnstramaidean agus comas an t-soitheach-fànais a bhith a’ seasamh ri fìor theodhachd is rèididheachd, tha am misean ag amas air dàta a chruinneachadh a bheir cruth-atharrachadh air ar tuigse air a’ Ghrian agus a buaidh air siostam na grèine.

Tha Parker Solar Probe aig NASA a’ leantainn air adhart a’ coileanadh a mhisean ùr-nodha, a’ fuasgladh dìomhaireachdan na grèine agus a’ soilleireachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè.

Mìneachaidhean:

- Eilgeadh mòr coronal (CME): sgaoileadh brùideil de phlasma agus raon magnetach bho corona na grèine.

- Magnetosphere: an sgìre timcheall air planaid far a bheil an raon magnetach aice ag eadar-obrachadh le gaoth na grèine.

- Corona grèine: an ìre as fhaide a-muigh de àile na grèine, ri fhaicinn aig àm eclipse grèine iomlan.

Stòr: Obair-lann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins