An speuradair Frank Rubio a’ briseadh clàr airson an turas fànais as fhaide le Ameireaganach

Thathas an dùil gun ruig an speuradair Frank Rubio, a bhuineas do Miami, clach-mhìle mhòr le bhith na speuradair Ameireaganach leis an turas fànais as fhaide ann an eachdraidh. Às deidh dha ceumnachadh bho phrògram speuradair NASA ann an 2019, thòisich Rubio air a ’chiad turas fànais aige air 21 Sultain 2022. Air Diardaoin, bidh e air 371 latha iongantach a chuir seachad san fhànais, a’ dol thairis air a ’chlàr roimhe de làithean 355 a chùm Mark Vande Hei. . Tha turas Rubio air a bhith na mheasgachadh de dhùbhlain is bhuannachdan, le amannan tòcail agus euchdan proifeiseanta air leth.

Ann an agallamh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, chuir Rubio an cèill taing airson a bhith a’ riochdachadh na h-oifis agus an sgioba aige anns a’ mhisean chudromach seo. Dh'aidich e cho duilich 's a bha an turas, ach chomharraich e cuideachd an sàsachadh agus an urram a thug e dha. Bha dùil tùsail Rubio airson misean sia mìosan, ach air sgàth aodion fuarachaidh anns an t-soitheach-fànais air an robh e air bòrd, dh’ fhàs e do-dhèanta tilleadh àbhaisteach chun Talamh. Mar thoradh air an sin, tha buidheann fànais na Ruis air bàta-fànais gun sgioba a chuir a-steach gus Rubio fhaighinn air ais agus an dà chosmonauts leis a bheil e a’ roinn an stèisean fànais.

Tron mhisean, chleachd Rubio grunn dhòighean làimhseachaidh, a’ gabhail a-steach a bhith a’ fuireach deimhinneach, a’ fuireach ceangailte ri luchd-gràidh air ais aig an taigh, agus an urra ri taic bhon sgioba aige. A dh’ aindeoin na dùbhlain a tha mu choinneamh, tha Rubio den bheachd, aon uair ‘s gu bheil thu a’ gealltainn misean agus a dhol tro dhà bhliadhna de thrèanadh, gum bi mothachadh air dleastanas agus uallach a’ gabhail thairis.

Mus deach e gu bhith na speuradair, bha Rubio na leifteanant còirneal ann an Arm na SA agus fhuair e eòlas luachmhor mar shaighdear sabaid agus pìleat. A bharrachd air an sin, tha dotaireachd leigheis aige agus tha e air a dhearbhadh mar lighiche teaghlaich agus lannsair itealain.

A’ coimhead air adhart ri tilleadh dhan Talamh, dh’aidich Rubio gun toireadh e ùine dha a chorp atharrachadh gu grabhataidh. Dh’ fhaodadh e àite sam bith eadar dhà is sia mìosan a thoirt dha gus gluasad àbhaisteach fhaighinn air ais agus cuideam a ghiùlan gu comhfhurtail.

Bidh na h-amannan ris an robh dùil aig Rubio nuair a thilleas e timcheall air a bhith a’ tighinn còmhla a-rithist còmhla ri theaghlach, a’ faighinn tlachd à suaimhneas a ghàrradh-cùil, agus a’ blasad salad ùr. Tha an turas iongantach aige na bhrosnachadh do luchd-siubhail fànais san àm ri teachd agus a’ soilleireachadh an dealas agus na h-ìobairtean a rinn speuradairean airson adhartachadh saidheans agus rannsachadh.

