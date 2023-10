Bidh lorgan ùra a’ fuasgladh dìomhaireachd deicheadan-fada: An culprit air cùl bàsan chraobhan giuthais

Tha craobhan giuthais ann an sgìre Taobh an Iar Afraga a Deas air fulang le galar freumhaich dìomhair airson còrr air ceithir deicheadan. An toiseach, chomharraich luchd-rannsachaidh an corragan aig Phytophthora cinnamomi a bha a’ fulang le freumh, pathogen a tha ainmeil airson a bhith ag adhbhrachadh cron air grunn ghnèithean planntrais. Ach, nochd tuilleadh sgrùdaidh gur e am fungas Leptographium serpens am fìor neach a bha ciontach, a bha air a ghiùlan le biastagan agus air nach robh fios roimhe seo ann an Afraga a Deas.

A dh'aindeoin teagamhan mu chomas L. serpens an galar adhbhrachadh, lean luchd-rannsachaidh orra a' sireadh fhreagairtean. Le bhith a’ stòradh sampaill de na craobhan air an tug e buaidh bho na 1980n, bha iad an dòchas gun toireadh adhartas ann an teicneòlas aon latha adhartas. Thàinig an latha sin ann an 2023 nuair a leig teicneòlas seicheamh DNA le mycologists moileciuil an fhìor neach a bha ciontach air cùl bàsan chraobhan giuthais aithneachadh: Rhizina undulata.

Tha R. undulata, ris an canar cuideachd am “fungas teine ​​​​cofaidh,” ainmeil airson a bhith ag adhbhrachadh galair chraobhan agus bàs san Roinn Eòrpa. Gu inntinneach, tha am fungas seo air a ghnìomhachadh le teas mòr, leithid teintean a rinn luchd-campachaidh a 'grùdadh cofaidh ann an coille. Ann an Afraga a Deas, lorgar R. undulata gu cumanta às deidh teintean coille no nuair a thèid craobhan a ghlanadh bho phlanntachasan.

Tha an inneal-brosnachaidh a chuir an gnìomh R. undulata ann am planntachasan a’ Cheapaich an Iar fhathast na dhìomhaireachd. Ach, tha luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gur dòcha gu robh pàirt aig an ùir ghainmhich is searbhach anns an deach na craobhan a chur. Thathas air sealltainn gu bheil ùir searbhagach a’ brosnachadh fàs R. undulata ann an suidheachaidhean obair-lann. Dh’ fhaodadh teas bho chreagan èiteag san sgìre am fungas a chuir an gnìomh cuideachd.

Le bhith a’ comharrachadh R. undulata mar an fhìor neach a tha ciontach chan ann a-mhàin a’ fuasgladh dìomhaireachd fad deicheadan ach tha e cuideachd a’ toirt seachad dàta luachmhor airson tuigse fhaighinn air bith-eòlas an fhungas. Dh’ fhaodadh an t-eòlas seo leantainn gu ro-innleachdan smachd nas fheàrr san àm ri teachd, gu sònraichte ann am planntachasan giuthais eile ann an Afraga a Deas.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha rannsachadh saidheansail euslainteach agus leasachadh leantainneach air dòighean adhartach. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh an fheum air cultaran fungach eadar-mheasgte a ghleidheadh ​​​​airson amannan fada, oir faodaidh iad seallaidhean luachmhor a chumail agus cur ri sgrùdadh microbes taobh a-muigh tuairisgeulan gnè traidiseanta.

FAQ:

C: Dè a dh’adhbhraich bàs craobhan giuthais ann an sgìre Afraga a-Deas ann an Cape Cape?

F: Dh'adhbhraich galar freumhach dìomhair bàs nan craobhan giuthais.

C: Dè an toiseach a bhathar a’ creidsinn a b’ adhbhar don ghalar?

A: Bha amharas ann an toiseach gu robh Phytophthora cinnamomi le freumh-ghalar.

C: Cò mu dheireadh a chaidh ainmeachadh mar an fhìor neach a bha ciontach?

F: Chaidh am fungas Rhizina undulata a chomharrachadh mar am fìor neach a bha ciontach.

C: Dè a bhrosnaich am fungas ann am planntachasan Cape Cape?

F: Chan eil fios cò an dearbh adhbhar a th’ ann, ach tha ùir searbhach agus/no teas bho chreagan èiteag nam factaran a dh’fhaodadh a bhith ann.

C: Ciamar a chuidicheas an lorg seo san àm ri teachd?

F: Dh’ fhaodadh tuigse air bith-eòlas Rhizina undulata leantainn gu ro-innleachdan smachd nas fheàrr airson tachartasan coltach ris ann am planntachasan giuthais.