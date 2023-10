Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach loch mud a dh’fhaodadh a bhith ann air Mars

Tha luchd-saidheans air fianais a lorg air na tha iad a’ creidsinn a bha uair na loch eabar air Mars, a dh’ fhaodadh sanasan luachmhor a thoirt seachad ann a bhith a’ lorg shoidhnichean de bheatha san àm a dh’ fhalbh air a’ phlanaid. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air Hydraotes Chaos, sgìre de thalamh caos air Mars anns a bheil beanntan, sgàinidhean agus glinn. Rinn luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air ìomhaighean a thog NASA Mars Reconnaissance Orbiter agus chomharraich iad àite còmhnard taobh a-staigh Hydraotes Chaos a bha a’ nochdadh comharran de ghrùid agus eabar a’ dol suas fon uachdar.

Tha an sgrùdadh a 'moladh, timcheall air 3.4 billean bliadhna air ais, bhris siostam uisge-uisge ann an Hydraotes Chaos, a' leantainn gu tuiltean mòra a chuir mòran de ghrùid air an uachdar. Dh’ fhaodadh an grùid seo, ma thèid a sgrùdadh gu dlùth, a bhith a’ toirt a-steach biosignatures de bheatha san àm a dh’ fhalbh air Mars. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gun deach an grùid anns an loch eabar a chruthachadh timcheall air 1.1 billean bliadhna air ais, gu math às deidh dha uisge talmhainn Mars a dhol à bith agus a’ phlanaid air fàs neo-sheasmhach.

Anns an àm ri teachd, tha luchd-saidheans an dòchas tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air an t-seann loch eabar gus faighinn a-mach cuin a dh’ fhaodadh Mars a bhith a ’fuireach agus a dh’ fhaodadh beatha a chumail. Tha Ionad Rannsachaidh Ames aig NASA a’ leasachadh ionnstramaid ris an canar EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), a dh’ fhaodadh a bhith air a chleachdadh gus creagan a dhearbhadh airson bith-chomharran, gu sònraichte lipids. Tha beachd ann EXCALIBR a ghabhail air misean NASA san àm ri teachd chun na gealaich no Mars, le Hydraotes Chaos mar làrach tighinn air tìr airson an ionnstramaid seo.

Tha an rannsachadh seo a’ tilgeil solas ùr air a’ chomas a th’ ann gum biodh Mars aig aon àm a’ caladh beatha agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuilleadh sgrùdaidh is mion-sgrùdadh air fearann ​​​​Martian. Tha e a’ tabhann chothroman inntinneach airson miseanan san àm ri teachd a tha ag iarraidh faighinn a-mach dìomhaireachdan Mars agus comharran beatha san àm a dh’ fhalbh.

Stòr: Aithisgean Saidheans Nàdarra