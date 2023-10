Rionnag "Zombie" a 'teicheadh ​​​​bhon Hyades Star Cluster

Chaidh lorg iongantach a dhèanamh le speuradairean agus iad a’ faicinn rionnag “zombie” a bha marbh o chionn fhada a’ tighinn a-mach à cruinneachadh rionnagan Hyades aig astar iongantach de 22,000 mìle san uair. Eu-coltach ris na zombies slaodach a chithear mar as trice ann am filmichean, tha an troich gheal seo a 'gluasad gu luath an coimeas ris a' bhuidheann a dh'fhàg e. Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail air bhioran mun lorg seo oir dh’ fhaodadh e cuideachadh le fuasgladh fhaighinn air dìomhaireachdan timcheall air cruinneachadh rionnagan Hyades agus sealladh a thoirt seachad air a’ mheud as motha de troich gheala.

Chan eil ann an cruinneachadh rionnag Hyades, a tha suidhichte 153 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh ann an reul-bhad Taurus, ach dachaigh do ghrunn troich gheal. Tha seo na iongnadh leis gu bheil timcheall air 97% de na rionnagan anns an t-Slighe Milky mu dheireadh gu bhith nan troich gheala. Tha speuradairean air prothaideachadh gum faodadh dìth troich gheala anns na Hyades a bhith mar thoradh air sgaoilidhean air adhbhrachadh le eadar-obrachadh le cruinneachaidhean rionnagan eile no sgòthan mòra gas a’ gluasad eadar cruinneachaidhean.

Gus an teòiridh seo a sgrùdadh, rinn luchd-rannsachaidh bho Oilthigh British Columbia mion-sgrùdadh air dàta bhon bhàta-fànais Gaia agus lorg iad trì troich gheal le luaths a’ moladh gur dòcha gun deach an cur a-mach às na Hyades. Bha aon de na troich gheala sin gu sònraichte inntinneach leis gu robh e 1.3 uair nas motha na a’ ghrian, a’ nochdadh gun tàinig e bho bhuidheann Hyades.

Tha an lorg seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh troich gheala agus am meud as motha. Mar as trice, bidh troich gheal timcheall air 0.6 uair nas motha na a’ ghrian. Ach, tha an troich gheal seo a tha air falbh fada nas mòr agus dh’ fhaodadh e cuideachadh le speuradairean faighinn a-mach a’ chrìoch eadar troich gheala agus seòrsaichean eile de fhuigheall rionnagach.

Bidh troich gheala air an cruthachadh nuair a ruitheas rionnagan a-mach à connadh hydrogen agus a thuiteas na coraichean aca fo dhomhainn. Bidh na sreathan a-muigh a 'leudachadh, a' cruthachadh rionnag puffed a tha mu dheireadh a 'cruthachadh nebula planaid. Bidh cridhe na rionnag gu bhith na troich gheal, a tha air a chasg bho bhith a’ tuiteam nas fhaide le cuideam degeneracy dealanach. Mar as trice bidh troich gheal a’ tighinn faisg air no a’ dol thairis air crìoch Chandrasekhar le bhith a’ tarraing stuth bho rionnag companach, ag adhbhrachadh ath-bheachdan thermonuclear spreadhaidh air an uachdar.

Ach, tha e coltach gu bheil an troich gheal seo a tha a’ teicheadh ​​​​bho Hyades mar thoradh air aon rionnag, ga fhàgail na lorg gun samhail agus na shlat-tomhais airson cruthachadh troich gheal a thuigsinn. Leis cho faisg ‘s a tha cruinneachadh Hyades ris a’ ghrèin tha e comasach sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air seann troich gheala, a’ tilgeil solas air an iongantas speurail inntinneach seo.

