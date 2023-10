Faodaidh siostam AI ùr Supernovae a lorg agus a sheòrsachadh

Chaidh siostam AI ùr, ris an canar Bright Transient Survey Bot (BTSbot), a leasachadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Northwestern agus ionadan eile. Tha an siostam AI seo comasach air supernovae a lorg agus a sheòrsachadh gu neo-eisimeileach, aon de na uinneanan speurail as inntinniche.

Gu traidiseanta, tha lorg supernovae air a bhith na obair dian-obrach a tha a’ toirt a-steach sgrùdadh le làimh tro stòran-dàta mòra. Thairis air na sia bliadhna a dh’ fhalbh, tha daoine air còrr air 2,000 uair a thìde a chaitheamh a’ sgrùdadh dàta a chruinnich sealgairean sònraichte supernovae. Dh’ fhaodadh am pròiseas caitheamh ùine seo a bhith air a chuir gu feum nas cinneasaiche.

Tha BTSbot air a dhealbhadh gus snàgadh tro stòran-dàta mòra agus puingean solais soilleir a chomharrachadh a tha a’ riochdachadh supernovae. Tha e comasach air mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta a chruinnich Goireas Zwicky Transient (ZTF) agus sealgairean supernovae eile ann an àm fìor.

Nuair a lorgas BTSbot supernova a dh’fhaodadh a bhith ann, bidh e a’ feuchainn ri dearbhadh gu bheil e ann agus a’ cruinneachadh dàta a bharrachd le cuideachadh bho phrògraman fèin-ghluasadach, leithid teileasgop robotach SED Machine aig lann-amhairc Palomar. Thèid an dàta cruinnichte an uairsin a chuir gu prògram eile ris an canar SNIascore, a tha gu sònraichte a’ dearbhadh an seòrsa supernova stèidhichte air mion-sgrùdadh speurail.

Mar thoradh air a’ cho-obrachadh eadar BTSbot, an SED Machine, agus SNIascore chaidh an dearbhadh soirbheachail gur e supernova, ris an canar SN2023tyk, a bha na supernova Seòrsa Ia. Bidh an seòrsa seo a’ tachairt nuair a spreadh com-pàirtiche binary gu tur. Bha an luchd-rannsachaidh toilichte le mionaideachd agus astar obair BTSbot.

Ged a tha e fhathast na làithean tràtha airson reul-eòlas fèin-ghluasadach le taic AI, tha a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith gealltanach. Tha an comas air tòrr ùine a shàbhaladh dha oileanaich agus ollamhan a tha an sàs ann an rannsachadh supernova na amas airidh. Mar a bhios BTSbot a’ fàs nas amalaichte a-steach don choimhearsnachd speurail, tha dùil mòr ri na lorgaidhean a dh’ fhaodadh e faighinn a-mach le barrachd cuir a-steach dàta.

