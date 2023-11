A’ sgrùdadh na tha an dàn do Photodetectors: Photodetectors Liquid stèidhichte air Graphene

Ann an cruth-tìre cùram slàinte snasail a tha ag atharrachadh gu luath, tha digiteachadh sheirbheisean cùram slàinte air a thighinn gu bhith na phrìomh amas. Tha aon phrìomh raon leasachaidh ann an photodetectors, aig a bheil comas mòr airson diofar thagraidhean. Bidh photodetectors traidiseanta gu ìre mhòr a’ cleachdadh semiconductors cruaidh, le uidheamachd daor is toinnte a dh’ fheumar airson an ullachadh. A bharrachd air an sin, bidh na h-innealan sin gu tric a’ feumachdainn maids teann de stuth mullaich, a’ cuingealachadh an roghainn de semiconductors a tha rim faighinn airson diofar stòran solais.

Ach, tha sgrùdadh rannsachaidh ùr-nodha air a stiùireadh le sgioba an Àrd-ollamh Shisheng Lin aig Oilthigh Zhejiang air dòigh rèabhlaideach a thoirt a-steach airson lorg dhealbhan. A’ tarraing air feartan sònraichte graphene, a’ toirt a-steach gluasad mòr luchd-giùlain, follaiseachd optigeach, agus neart meacanaigeach àrd, tha an sgioba air photodetector ùr stèidhichte air graphene a leasachadh a bhios a’ cleachdadh lioftaichean polarichte leithid moileciuilean uisge.

Le bhith a’ faighinn buannachd às na h-eadar-dhealachaidhean eadar ìre lùtha Fermi agus comas ceimigeach an leaghan pòla, bidh an leaghan pòla aig an eadar-aghaidh leis an semiconductor seòrsa N agus graphene a’ fàs polarized. Mar thoradh air an sin, tha sruth photopolarization neo-ghluasadach air a thoirt a-steach aig an eadar-aghaidh dà-ìre solid-liquid nuair a tha an inneal air a irradachadh le stòr solais taobh a-muigh.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh an photodetector leaghan ùr seo bho chèile a chomas sruth photopolarization seasmhach a ghineadh tro irradachadh leantainneach. Mar a bhios barrachd mholacilean lionn pòlach air am polarachadh leis na luchd-giùlan dhealbhan, bidh na moileciuilean uisge a’ cuairteachadh gu òrdail, a’ leantainn gu sruth seasmhach. A bharrachd air an sin, tha toirt a-steach fuasglaidhean ionic ag àrdachadh an t-sruth photopolarization, a’ tabhann coileanadh lorgaidh nas fheàrr.

Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh crìoch ùr airson photodetectors stèidhichte air lionn agus a’ taisbeanadh a’ chomas airson sgrùdadh ocsaidean daonna neo-ionnsaigheach stèidhichte air an teicneòlas seo. Le bhith a’ gabhail brath air sùbailteachd agus seoltachd àrd graphene, tha an sgioba air dòigh àrd-chruinneas agus neo-ionnsaigheach a leasachadh airson sùil a chumail air ìrean ocsaidean daonna. Tha an t-adhartas seo a’ fuasgladh na slighe airson adhartasan ann an diagnosachd cùram slàinte agus a’ cumail gealladh airson cùram euslaintich pearsanaichte.

Tha leasachadh photodetectors leaghaidh a’ tabhann roghainn làidir eile an àite innealan traidiseanta uile-stàite. Eu-coltach ris an co-aoisean cruaidh-stàite, bidh photodetectors leaghaidh a’ cleachdadh cuairteachadh meacanaigeach de mholacilean uisge agus chan eil iad an urra ri maidseadh uachdaran. Leigidh seo leotha coileanadh lorg sàr-mhath a choileanadh thairis air raon farsaing speactram, bho ultraviolet domhainn gu faisg air fo-dhearg.

Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns an iris chliùiteach Research fon tiotal “Moileciuil uisge le dealbh fèin-ghluasadach air a bhrosnachadh le photodetector stèidhichte air graphene.” Tha an sgrùdadh a’ toirt a-steach paradigm ùr airson photodetectors, a’ toirt seachad chothroman gus faighinn thairis air na crìochan air maids lannan ann an innealan semiconductor heterojunction.

FAQ:

C: Dè na buannachdan a tha aig graphene airson leasachadh photodetector?

A: Tha Graphene a’ tabhann gluasad mòr luchd-giùlain, follaiseachd optigeach sàr-mhath, agus neart meacanaigeach àrd, ga fhàgail na stuth air leth freagarrach airson leasachadh photodetectors.

C: Ciamar a tha an photodetector leaghan stèidhichte air graphene ag obair?

A: Bidh an photodetector a’ cleachdadh lioftaichean polarized, leithid moileciuilean uisge, a ghineas sruth photopolarization nuair a thig iad an conaltradh ris an semiconductor seòrsa N agus graphene. Tha an sruth seo air a bhrosnachadh le polarachadh an leaghan pòla aig an eadar-aghaidh solid-liquid.

C: Dè a tha a ’suidheachadh photodetectors leaghaidh a bharrachd air innealan traidiseanta uile-chruaidh-stàite?

A: Chan fheum photodetectors leaghaidh maids lattice agus tha iad a’ tabhann coileanadh lorg sàr-mhath thairis air raon farsaing speactram. Bidh iad cuideachd a’ toirt chothroman airson sgrùdadh ocsaidean daonna neo-ionnsaigheach.

(Source: Rannsachadh.com)