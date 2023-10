Briseadh ùr-ghnàthach: Bidh snàithleach prògramaichte a’ fosgladh chothroman ùra ann an aodach

Tha leasachadh ùr-nodha le sgioba aig MIT, FibeRobo, air snàithleach prògramaichte a thoirt a-steach a dh’ fhaodadh gnìomhachas aodach atharrachadh. Tha comas aig an t-snàithleach seo, ris an canar snàithleach elastomer criostail leaghaidh le gnìomh teirmeach (LCE), eadar-obrachadh sàmhach agus freagairteach a chomasachadh le eadar-aghaidh atharrachadh cumadh freumhaichte ann an aodach.

Eu-coltach ri snàithleanan a tha ag atharrachadh cumadh roimhe, chan fheum FibeRobo mothachairean freumhaichte no co-phàirtean iom-fhillte. An àite sin, bidh e a’ dèanamh cùmhnant mar fhreagairt air àrdachadh ann an teòthachd agus fèin-thionndaidh nuair a thig an teòthachd sìos. Faodar an gnìomh sònraichte seo a choileanadh le bhith a’ ceangal an snàithleach le snàithlean giùlain, a’ ceadachadh smachd didseatach air cumadh aodach tro bhith a’ cleachdadh sruth dealain.

Tha leasachadh FibeRobo a’ dèiligeadh ri crìochan snàithleach gnàthach a tha ag atharrachadh cumadh, a tha gu sònraichte air an cuingealachadh ri suidheachaidhean deuchainneach. Mar eisimpleir, faodaidh snàithleach a tha ann mar-thà sgur a bhith ag obair às deidh dìreach beagan ghnìomhan, le comasan giorrachadh cuibhrichte, agus dìth comas fèin-thionndadh. Feumaidh roghainnean eile, leithid innealan le cumhachd giuthais, cleachdadh compressors èadhair.

Chleachd luchd-rannsachaidh MIT elastomer criostail leaghan, anns a bheil moileciuilean a bhios a’ sruthadh mar lioftaichean ach a’ cruachadh a-steach do rèiteachadh criostal bho àm gu àm. Le bhith ag aonachadh nan structaran criostail sin a-steach do lìonra elastagach, bha e comasach dhaibh snàithleach a chruthachadh a bhios a’ dèanamh cùmhnant nuair a thèid an teasachadh agus a shìneas air ais chun fhad tùsail nuair a thèid fhuarachadh.

Gu deatamach, bha e comasach don luchd-rannsachaidh smachd mionaideach a chumail air feartan an t-snàithleach, leithid tiugh agus teòthachd aig a bheil e ag obair, tro mheasgachadh de cheimigean a chaidh a dhealbhadh gu faiceallach. Tha an dòigh ullachaidh adhartach seo a’ ceadachadh snàithleach LCE a dhèanamh a tha freagarrach airson aodach so-ruigsinneach agus sàbhailte airson craiceann daonna, clach-mhìle nach robh comasach le snàithleach LCE roimhe seo.

Gus faighinn thairis air dùbhlain saothrachaidh, leasaich an sgioba inneal a’ cleachdadh pàirtean clò-bhuailte 3D agus gearradh laser, còmhla ri electronics bunaiteach. Tha am pròiseas a’ toirt a-steach teasachadh an roisinn LCE, ga thoirt a-mach tro nozzle, ga leigheas le ghathan UV, ga chòmhdach le ola, agus mu dheireadh a’ cleachdadh pùdar gus a dhèanamh nas fhasa amalachadh ann an innealan saothrachadh aodach. Gu h-iongantach, bheir am pròiseas slàn seo dìreach aon latha agus bheir e timcheall air aon chilemeatair de fiber a ghabhas cleachdadh.

Tha FibeRobo chan ann a-mhàin a’ nochdadh comas airson tagraidhean farsaing ann an gnìomhachas aodach ach tha e cuideachd a’ tabhann bhuannachdan a thaobh prìs ruigsinneach. Faodar an snàithleach a thoirt a-mach cho ìosal ri 20 sgillin gach meatair, ga fhàgail timcheall air 60 uair nas saoire na snàithleach a tha ag atharrachadh cumadh a tha rim faighinn gu malairteach.

Tha an teicneòlas ùr-nodha seo mar-thà air a chomas a thaisbeanadh tro bhith a’ cruthachadh seacaid teannachaidh airson cù leis an ainm an t-Ollamh. Le bhith a’ faighinn comharra Bluetooth bho fòn cliste, bidh an seacaid comasach air an cù a “bhròg”, a’ toirt seachad comhfhurtachd agus a’ lughdachadh iomagain dealachaidh.

Tha buaidh FibeRobo a’ leudachadh nas fhaide na aodach-fighte, le luchd-rannsachaidh an dùil a chleachdadh ann an grunn raointean eile, bho robotics gu cùram-slàinte. Le nàdar sàmhach agus freagairteach, tha an snàithleach prògramaichte seo a’ fuasgladh raon ùr de chothroman, ag atharrachadh mar a bhios sinn ag eadar-obrachadh le nithean làitheil.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann am FibeRobo?

A: Is e snàithleach prògramaichte a th’ ann am FibeRobo a chaidh a leasachadh le sgioba MIT eadar-chuspaireil a bhios a’ dèanamh cùmhnant mar fhreagairt air àrdachadh ann an teòthachd agus fèin-thionndaidh nuair a thig an teòthachd sìos.

C: Ciamar a tha FibeRobo eadar-dhealaichte bho fhiodh a bha ag atharrachadh cumadh roimhe?

A: Chan fheum FibeRobo mothachairean freumhaichte no co-phàirtean iom-fhillte. Faodar a chuir an gnìomh gu dealanach le bhith a ’cleachdadh snàithlean giùlain, a’ tabhann smachd didseatach air cumadh aodach.

C: Dè na buannachdan a tha aig FibeRobo thairis air na roghainnean eile a th’ ann?

A: Bidh FibeRobo a’ dèiligeadh ri crìochan snàithleach a tha ag atharrachadh cumadh gnàthach le bhith a’ tabhann comasan brisidh cudromach, fèin-thionndadh, agus obrachadh sàmhach. Tha e cuideachd nas saoire, a 'cosg dìreach 20 sgillin gach meatair.

C: Dè na h-iarrtasan a dh'fhaodadh a bhith aig FibeRobo?

A: Tha buaidh aig FibeRobo ann an aodach, robotics, cùram slàinte agus nas fhaide air falbh. Faodar a chleachdadh gus stuthan eadar-ghnìomhach agus atharrachail a chruthachadh, a’ leasachadh eòlasan luchd-cleachdaidh ann an diofar raointean.