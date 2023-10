Ceres: A’ fuasgladh dìomhaireachd a cheimigean organach

Tha Ceres, a 'bhuidheann as motha anns a' phrìomh chrios asteroid, a 'leantainn air adhart a' cur dragh air luchd-saidheans leis na feartan inntinneach agus na ceimigean organach iom-fhillte. Rinn misean Dawn NASA, a rinn sgrùdadh air Ceres agus a cho-obraiche nas lugha Vesta, lorgaidhean iongantach a tha a’ nochdadh cò às a thàinig a’ phlanaid troich agus mar a dh’ fhaodadh i a bhith beò.

Eu-coltach ri Vesta, tha Ceres a 'taisbeanadh gnìomhachd cryovolcanic, a' moladh gu bheil uisge agus mèinnirean hydradach ann. Lorg am misean cuideachd stuthan organach iom-fhillte air Ceres, anns a bheil haidridean agus dadaman gualain, a thogas comas suidheachaidhean taic-beatha air an t-saoghal reòthte.

Tha rannsachadh o chionn ghoirid air a thaisbeanadh aig coinneamh GSA Connects 2023 aig Comann Geòlais Ameireagaidh a’ cuimseachadh air cò às a thàinig ceimigean organach Ceres. Tha dà theòiridh farpaiseach ann: na ceimigean air an cruthachadh in situ no air an lìbhrigeadh / air an atharrachadh le buaidhean. Le bhith a’ tuigsinn fìor thùs nan stuthan organach sin bheir e sealladh dhuinn air eachdraidh Ceres agus mar a dh’ fhaodadh e fuireach.

Gus seo a sgrùdadh, rinn an neach-saidheans planaid Terik Daly agus a cho-obraichean deuchainnean buaidh a’ cleachdadh Ames Vertical Gun Range aig NASA gus atharrais air na suidheachaidhean air Ceres. Fhuair iad a-mach gu bheil stuthan organach nas fharsainge na chaidh aithris an toiseach agus gu bheil e coltach gu bheil iad tapaidh a thaobh buaidhean le suidheachaidhean coltach ri Ceres.

Chleachd an sgrùdadh cuideachd dàta bho chamara Dawn agus spectrometer ìomhaighean, gan cur còmhla gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air ceimigean organach Ceres. Le bhith a’ cuir a-mach an fhiosrachadh co-dhèanamh bhon spectrometer gu rùn farsaingeachd nas àirde a’ chamara, bha e comasach do luchd-rannsachaidh raointean beairteach organach a mhapadh air Ceres, a sheall co-dhàimh le aonadan buaidh nas sine agus mèinnirean eile a’ comharrachadh uisge.

Ged a tha dearbh thùs stuthan organach Ceres fhathast mì-chinnteach, tha na co-dhùnaidhean sin a 'toirt seachad fianais làidir gun do chruthaich iad air Ceres fhèin. Le bhith a’ faighinn a-mach cò às a thàinig na ceimigean fàs-bheairteach sin, faodaidh sin na dìomhaireachdan mu eachdraidh Ceres agus a chomas mar shaoghal còmhnaidh fhuasgladh tuilleadh.

stòran:

- Artaigil tùsail le Evan Gough, Universe Today.