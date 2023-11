Misean ùr Starlink a’ comharrachadh clach-mhìle eile airson àrdachadh SpaceX Falcon 9 Reusable

Thathas an dùil gun cuir an àrdachadh SpaceX's Falcon 9 leis an àireamh sreathach B1058 an 18mh foillseachadh air bhog oidhche Haoine, a’ briseadh a’ cheangal le àrdachadh eile sa chabhlach. Tha an àrdachadh seo air rudeigin sònraichte a choileanadh anns na trì bliadhna gu leth de sheirbheis aige - tha e air itealaich 17 tursan gu h-iomlan. Bha a’ chiad turas aige, a thachair air 30 Cèitean, 2020, eachdraidheil leis gun do chuir e na speuradairean NASA Doug Hurley agus Bob Behnken gu orbit, a’ comharrachadh a’ chiad uair a choilean bàta-fànais malairteach an gnìomh seo.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh an àrdachadh seo chan e a-mhàin an àireamh as àirde de thursan-adhair, ach cuideachd a choltas. Tha an rocaid, air a sgeadachadh an toiseach le còta geal soilleir de pheant agus suaicheantas soilleir dearg NASA, a-nis a’ giùlan comharran sònraichte siubhal fànais. Thar cùrsa a mhiseanan, tha peant an àrdachaidh a bha uair geal air dath gual-fhiodha a thionndadh, còmhdaichte le sùith a chaidh a chruinneachadh bhon t-solar aige.

Tha an fhoillseachadh seo ri thighinn na mhisean Starlink eile, le 23 saideal a’ feitheamh ri bhith air an cleachdadh ann an orbit. Bidh a’ chiad ìre den Falcon 9 a’ lasadh na h-einnseanan Merlin aca, a’ gluasad na rocaid gu astaran nas àirde na 5,000 msu. Às deidh dealachadh, tòisichidh an àrdachadh air a thuras air ais chun Talamh, a’ cur an gnìomh sreath de losgadh einnsean agus a’ cleachdadh ceithir casan tighinn air tìr gus suathadh sìos air àrd-ùrlar sa Chuan Siar.

Gu drùidhteach, tha an àrdachadh sònraichte seo mu thràth air 846 saideal iongantach a chuir air bhog, a ’mhòr-chuid dhiubh le reul-bhad Starlink. Nuair a thèid a chuir a-steach, bheir an cur air bhog Starlink 6-26 an àireamh iomlan de shaidealan gnìomh Starlink gu còrr air 5,000. Tha an coileanadh seo a’ daingneachadh suidheachadh SpaceX mar phrìomh chluicheadair sa mhargaidh saideal eadar-lìn, a’ dol thairis air an àireamh saideal a th’ ann an-dràsta ann an lìonra bann-leathann OneWeb.

Tha rocaidean Falcon SpaceX a’ leantainn air adhart a’ lìbhrigeadh soirbheachas agus earbsachd. Le 248 miseanan soirbheachail an dèidh a chèile, tha deireadh an itealaich fhathast seasmhach, le innleadairean gu cunbhalach ag ionnsachadh agus a’ leasachadh le gach cur air bhog. Gu dearbh, tha SpaceX a’ beachdachadh air an àireamh de thursan-adhair a leudachadh airson gach àrdachadh gus comas nan rocaidean a mheudachadh.

Leis gu bheil SpaceX ag amas air an àireamh de chuirmean bliadhnail àrdachadh, a’ ruighinn 100 tursan-adhair ro dheireadh 2023 agus 144 a’ cur air bhog an ath-bhliadhna, bidh an teaghlach Falcon fhathast deatamach. Tha planaichean àrd-amasach na companaidh airson an rocaid Starship làn ath-chleachdadh aca air fàire, ach gu ruige sin, bi dùil ri mòran a bharrachd itealain Falcon 9 agus Falcon Heavy anns na bliadhnaichean ri teachd.

CÀBHA

1. Cò mheud uair a chaidh an àrdachadh Falcon 9 leis an àireamh sreathach B1058 a sgèith?

Tha an àrdachadh Falcon 9 leis an àireamh sreathach B1058 air itealaich 17 tursan gu h-iomlan agus tha dùil gun cuir e air bhog an 18mh.

2. Dè cho cudromach 'sa tha cur air bhog an àrdachaidh?

Chomharraich foillseachadh maighdeann an àrdachaidh air 30 Cèitean, 2020, a’ chiad mhisean aig SpaceX speuradairean a chuir gu orbit, a ’crìochnachadh beàrn naoi bliadhna ann an comas Ameireagaidh speuradairean a chuir air bhog chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

3. Cia mheud saideal a chuir an t-àrdachadh air bhog?

Bidh an àrdachadh seo, leis an fhoillseachadh a tha ri thighinn, air 846 saideal drùidhteach a chuir air bhog mu thràth, a’ mhòr-chuid dhiubh le reul-bhad Starlink aig SpaceX.