Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh call deighe luathaichte ann an Antarctica an Ear

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science Advances air nochdadh gum faodadh eigh-shruthan ann an Antarctica an Ear eòlas fhaighinn air call deigh nas luaithe san àm ri teachd na bha dùil roimhe. Bidh an lùb fios-air-ais eagallach seo a’ tachairt nuair a dh’ adhbharaicheas uisge leaghaidh eigh-shruthan tuilleadh call deighe agus a chuireas ri àrdachadh ann an ìrean na mara mar a bhios a’ phlanaid a’ cumail blàth.

Tha luchd-saidheans air aithris gur dòcha gum bi e do-sheachanta a-nis leaghadh sgeilpichean deighe West Antarctica mar thoradh air blàthachadh na cruinne air a bhrosnachadh le daoine. Nuair a thèid iad còmhla ri sgrùdaidhean eile o chionn ghoirid, tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dealbh dha-rìribh de mhòr-thìr a deas a tha a’ leaghadh gu luath, a’ nochdadh cunnartan mòra a thaobh àrdachadh ìre na mara a dh’ atharraicheas beatha air feadh an t-saoghail.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh gu sònraichte air eigh-shruthan Denman agus Scott ann an Antarctica an Ear, anns a bheil deigh gu leòr gus timcheall air còig troighean de dh’ àrdachadh ìre na mara a bhrosnachadh. Tha rannsachadh roimhe air sealltainn mar a bhios eigh-shruthan a’ leaghadh, gu bheil an t-uisge a’ sruthadh fodha agus a-steach don mhuir, agus mar sin a’ luathachadh leaghadh eigh-shruthan agus call deigh. Thug an sgrùdadh ùr a-steach an lùb fios-air-ais seo ann an samhlaidhean gus measadh a dhèanamh air a’ bhuaidh aige air leaghadh Antartaig agus àrdachadh ìre na mara.

A rèir nan co-dhùnaidhean, ma chumas an saoghal a’ losgadh connadh fosail blàthachaidh planaid aig ìre luathaichte, dh’ fhaodadh na h-eigh-shruthan a dhol seachad air stairsneach èiginneach faisg air 25 bliadhna nas tràithe na bha dùil, gu h-àraidh air sgàth sgaoileadh uisge-leaghte. Anns an t-suidheachadh seo, le bhith a’ toirt a-steach an lùb fios-air-ais mheudaich àrdachadh ìre na mara bho eigh-shruthan Denman agus Scott faisg air 16% ro dheireadh 2300.

Tha e deatamach a bhith mothachail nach eil modalan gnàth-shìde gnàthach a’ toirt cunntas air a’ chall deighe a bharrachd seo air adhbhrachadh le sgaoileadh uisge leaghaidh. Tha e riatanach an t-iongantas seo a thoirt a-steach ann am modalan san àm ri teachd gus tuigse nas mionaidiche fhaighinn air àrdachadh ìre mara na cruinne.

Tha am prìomh ùghdar Tyler Pelle a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e sùil a chumail air Antarctica an Ear fhad ‘s a tha e a’ fàs nas neo-sheasmhach, le cunnart nas àirde ann an àrdachadh ìre na mara airson coimhearsnachdan cladaich agus eileanan ìosal. Tha tuigse agus dèiligeadh ris na pàtrain call deighe sin deatamach gus a’ bhuaidh air ginealaichean ri teachd a lasachadh, leis gu bheil na gnìomhan againn an-diugh a’ toirt buaidh mhòr air a’ ghnàth-shìde airson bliadhnaichean ri teachd.

Tha an sgrùdadh air eòlaichean a bhrosnachadh, leithid an àrd-ollamh co-cheangailte Jan De Rydt bho Oilthigh Northumbria, a bhith a’ tagradh airson a bhith a’ toirt a-steach sgaoileadh subglacial anns a h-uile samhladh de chall deigh san Antartaig. Thathas an dùil tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh gus doimhneachd an duilleag-deighe agus a’ chuain a sgrùdadh gus tuigse fharsaing fhaighinn air àm ri teachd na sgìre.

Source: CNN

Ceistean Cumanta

1. Ciamar a tha eigh-shruthan a' cur ri àrdachadh ìrean na mara?

Bidh eigh-shruthan a’ cur ri àrdachadh ìre na mara nuair a leaghas iad, agus bidh an t-uisge a thig às a sin a’ sruthadh a-steach don chuan.

2. Dè a th 'ann an lùb fios-air-ais?

Tha lùb fios-air-ais a 'toirt iomradh air pròiseas anns a bheil toradh siostam a' toirt buaidh air a chuir a-steach, a 'cruthachadh pàtran fèin-mhaireannach.

3. A bheil modailean gnàth-shìde an-dràsta a' toirt cunntas air call deighe a dh'adhbharaich dòrtadh uisge-leaghte?

Chan e, chan eil modalan gnàth-shìde gnàthach a’ toirt cunntas air a’ chall deighe a bharrachd a dh’ adhbhraich sgaoileadh uisge leaghaidh. Feumar an t-iongantas seo a thoirt a-steach do mhodalan san àm ri teachd gus ro-innse nas fheàrr a dhèanamh air àrdachadh ìre mara na cruinne.

4. Dè a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig call deighe luathaichte ann an Antartaig an Ear?

Tha call deighe luathaichte ann an Antartaig an Ear na chunnart nas àirde airson àrdachadh ann an ìre na mara airson coimhearsnachdan cladaich agus eileanan ìosal, a dh’ fhaodadh buaidh sgriosail a thoirt air beatha dhaoine agus bun-structair.

5. Ciamar as urrainn dhuinn dèiligeadh ris a' bhuaidh a tha aig eigh-shruthan a' leaghadh?

Gus dèiligeadh ri buaidhean eigh-shruthan a tha a’ leaghadh, feumar sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh, gluasad gu stòran lùth ath-nuadhachail, agus cur an gnìomh ceumannan gus gabhail ri ìrean mara ag èirigh ann an sgìrean so-leònte.