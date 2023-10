Fosail inntinneach a’ lorg solas ùr air beatha cretaceous anmoch ann an Argentina

Tha rannsachadh ùr air a thaisbeanadh aig coinneamh GSA Connects 2023 aig Comann Geòlais Ameireagaidh leis an eòlaiche paleont Matthew Lamanna air lorgadh fosailean inntinneach bho Chuaraidh Cañadón Tomás ann an sgìre Patagonia ann an Argentina. Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air beatha aig deireadh na h-ùine Cretaceous, dìreach mus deach na dineosairean neo-eòin à bith.

Tha Lamanna a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air bith-iomadachd, mean-fhàs, agus paleobiogeography de dhineosairean agus druim-altachain mòr-thìreach eile anns an Leth-chruinne a Deas aig àm Cretaceous anmoch. Bidh an làrach fosail ann an Argentina a’ cuideachadh le bhith a’ lìonadh beàrnan ar n-eòlais mu na beathaichean sin san sgìre.

Chaidh làrach Cañadón Tomás a lorg an toiseach ann an 2020 rè sgrùdadh buaidh paleontological a rinn Museo de La Plata. Lorg an sgrùdadh fosailean dineosaur, a’ toirt a-steach cnàmhan a bhuineadh do dhineosairean lachan mòr-bodhaig ris an canar hadrosaurs. Tha tuilleadh cladhach air nochdadh grunn chnàmhan bho hadrosaurs de dhiofar mheudan, a dh’ fhaodadh a bhith a ’nochdadh làthaireachd buidheann sòisealta no eadhon treud de dhaoine co-cheangailte riutha.

A bharrachd air fosailean hadrosaur, lorg an sgioba fuigheall dineosairean creachaidh, leithid fiacail agus claw. A bharrachd air an sin, thug an làrach a-mach teàrnadh-droma tearc is beaga, a’ toirt a-steach a’ chiad nathair Cretaceous a chaidh a lorg ann an Linne Golfo San Jorge agus giallan àrd reigitherid, mamal beag.

Tha lorg giallan sùbh-craoibhe gu sònraichte cudromach, leis gu bheil tuigse air beatha mamalan rè a’ Chretaceous deatamach ann a bhith a’ tuigsinn an làn dhealbh de dhol à bith dineosaur neo-eòin agus an leudachadh air mamalan às deidh sin. A rèir Lamanna, is e giallan mamail aon de na fosailean as fheàrr de a sheòrsa a chaidh a lorg a-riamh.

A dh’ aindeoin a bhith aig ìre tòiseachaidh de rannsachadh is cladhach, tha làrach Cañadón Tomás air gealladh mòr a nochdadh mu thràth. Thathas a' lorg barrachd stuthan, a' sealltainn gu bheil tòrr obrach ri dhèanamh fhathast agus mòran a bharrachd fhosailean ri lorg air an làrach seo.

Gu h-iomlan, tha na lorgan fosail inntinneach seo ann an Argentina a’ cur ri ar tuigse air beatha Cretaceous anmoch anns an Leth-chruinne a Deas agus a’ tilgeil solas ùr air bith-iomadachd agus mean-fhàs dineosairean agus druim-altachain eile san ùine seo.

