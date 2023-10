Taisbeanadh Sgoinneil: Fianais air an Eclipse Lunar Pàirteach a’ soilleireachadh speur na h-oidhche

Air Disathairne, bidh cothrom aig luchd-amhairc nan speuran air feadh an t-saoghail tachartas celestial iongantach fhaicinn fhad ‘s a bhios pàirt de eclipse gealaich aig cridhe na h-ìre. Bidh an taisbeanadh iongantach seo a’ taisbeanadh sgàil na Talmhainn gu ìre air a nochdadh air a’ ghealach, a’ cruthachadh sealladh a tha an dà chuid inntinneach agus tarraingeach.

Tha an t-slighe eclipse a’ dol thairis air feadh na Roinn Eòrpa, Afraga, a’ mhòr-chuid de Àisia, agus taobh an iar Astràilia, a’ tabhann eòlas seallaidh gun samhail dhaibhsan a tha taobh a-staigh an t-slighe aige. Bho 3: 34f gu 4: 52f ET, chì luchd-amhairc anns na roinnean sin sealladh iongantach leis gu bheil coltas ann gu bheil “bite” air a ’ghealach air a thoirt a-mach às aig àm an eclipse pàirt. A bharrachd air an sin, bidh eclipse penumbral an cois an tachartais, ag adhbhrachadh beagan lughdachadh na gealaich bho bhith a’ nochdadh sgàil a-muigh na Talmhainn, ris an canar am penumbra.

Ged nach tionndaidh a’ ghealach dearg mar ann an eclipse gealaich iomlan, bidh an eclipse pàirt seo ri fhaicinn gun fheum air uidheamachd a bharrachd. Tha an Dr Shannon Schmoll, stiùiriche an Abrams Planetarium aig Oilthigh Stàite Michigan, a’ toirt fois-inntinn do luchd-dealasach, fhad ‘s a tha iad air taobh oidhche na Talmhainn agus gum faic iad a’ ghealach, gun urrainn dhaibh luach a chuir air an iongantas seo. Ach, faodaidh teileasgopan agus ionadan-amhairc sealladh dlùth agus mionaideach a thoirt dhaibhsan a tha a’ sireadh eòlas nas bogadh.

Tha an tachartas tarraingeach seo aig an aon àm ri làn ghealach an Dàmhair, ris an canar gu tric gealach an t-sealgair, a bha gu h-eachdraidheil na rabhadh do shealgairean a bhith gan ullachadh fhèin airson mìosan a’ gheamhraidh a bha ri thighinn. Gus eclipse gealaich fhaicinn, feumaidh a’ ghealach a bhith gu tur làn, leis a’ ghrian, an Talamh, agus a’ ghealach air an aon rèir ann an co-sheirm cheart. Bidh pàirt gealaich eclipse a’ tachairt nuair nach bi a’ ghealach a’ dol seachad ach tro chuibhreann de sgàil na Talmhainn, agus bidh eclipse gealaich iomlan a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach làn bhogadh ann an dubhar na Talmhainn.

Gu inntinneach, bidh eclipses gealaich mar as trice a’ tachairt ann an càraidean, le cuibheasachd de dhà eclipses gealaich a’ tachairt gach bliadhna. Leudaich an eclipse penumbral o chionn ghoirid sa Chèitean a’ ghealach nuair a chaidh i a-steach do sgàile a-muigh na Talmhainn, agus chan eil dùil ris an ath eclipse gealaich gu Màrt 2024.

Ann an grèis-bhrat mòr de thachartasan celestial, bidh eclipses gealaich gu tric an cois solar eclipses. Ach, bidh eclipses gealaich a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach aig ìre làn na gealaich, agus feumaidh eclipses grèine ìre gealach ùr na gealaich. Tha an eclipse gealaich pàirteach Disathairne seo tighinn dà sheachdain às deidh eclipse grèine annular a chruthaich “fàinne teine" tarraingeach anns na speuran thairis air Ameireagaidh.

Tha an taisbeanadh iongantach seo na chuimhneachan air àite a’ chinne-daonna taobh a-staigh farsaingeachdan farsaing na cruinne. Mar a tha an Dotair Schmoll ga chuir gu h-ealanta, tha a bhith a’ faicinn dubhar na gealaich na eòlas inntinneach a bheir sealladh dhuinn air cruinne-cè nas motha taobh a-muigh ar planaid fhèin. A bharrachd air an sin, rè pàirt eclipse na gealaich, is fhiach sùil a chumail a-mach airson làthaireachd follaiseach Jupiter, Saturn, agus Venus, a bheir gràs air speur na h-oidhche cuideachd.

Fhad ‘s a tha an eclipse gealaich pàirteach Disathairne seo a’ comharrachadh an eclipse mu dheireadh de 2023, tha grunn thachartasan celestial ann fhathast ri bhith a’ coimhead air adhart airson a’ chòrr den bhliadhna. Tha am fras meteor Orionid, a chithear gu 22 Samhain, a’ taisbeanadh taisbeanadh tarraingeach ann an speur na h-oidhche. A bharrachd air an sin, tha grunn stùcan fras meteor ri shùileachadh, nam measg na Taurids a Deas, na Taurids a Tuath, Leonids, Geminids, agus Ursids, a’ tachairt tron ​​​​t-Samhain agus san Dùbhlachd.

Fianais air an t-sealladh iongantach de eclipse pàirt na gealaich, gabh ri bòidhchead an cosmos, agus rannsaich a-steach do na h-iongantasan a tha aig speur na h-oidhche ri thabhann.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an eclipse gealaich?

Bidh eclipse gealaich a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach aig ìre làn na gealaich agus a’ co-thaobhadh gu foirfe ris a’ ghrian agus an Talamh, a’ leigeil le dubhar na Talmhainn a’ ghealach fhalach gu ìre no gu h-iomlan.

2. Dè a th' ann an eclipse gealaich pàirteach?

Is e tachartas celestial a th’ ann am pàirt gealaich eclipse far a bheil a’ ghealach a’ dol tro chuid de sgàil na Talmhainn, a’ ciallachadh gu bheil pàirt dheth a’ lùghdachadh no a’ dorchachadh na gealaich.

3. Am faic mi am pàirt gealaich eclipse gun uidheamachd sònraichte sam bith?

Tha! Faodar pàirt den eclipse gealaich fhaicinn gu furasta leis an t-sùil rùisgte. Ach, le bhith a’ cleachdadh teileasgopan no a’ tadhal air ionadan-amhairc faodaidh sin cur ris an eòlas amhairc agus mion-fhiosrachadh nas toinnte fhoillseachadh.

4. Cuin a tha an ath eclipse gealaich?

Tha dùil gum bi an ath eclipse gealaich na eclipse gealaich leth-chinnidh a bhios ri fhaicinn le stargazers ann an Ameireaga a Tuath air 25 Màrt 2024.

5. Dè na tachartasan nèamhaidh eile ris am faod mi coimhead air adhart?

A bharrachd air an eclipse gealaich, tha grunn thachartasan celestial eile ri mhealtainn tron ​​​​bhliadhna, a’ toirt a-steach frasan meteor leithid na Orionids, Taurids a Deas, Taurids a Tuath, Leonids, Geminids, agus Ursids. Bidh na frasan meteor seo a’ tabhann taisbeanaidhean sgoinneil de rionnagan seilg air feadh speur na h-oidhche.