Seata ùr de sgrùdadh CubeSats a’ cleachdadh sgiathan an àite siostaman gluasaid

Tha CubeSats, saidealan beaga a thathas a’ cleachdadh airson sgrùdadh iomallach air an Talamh, a’ fàs nas cumanta agus tha iad a-nis air an uidheamachadh le diofar shiostaman gluasad. Ach, tha dòigh-obrach gun samhail aig seata sgrùdaidh ùr CubeSats a chaidh a leasachadh le Institue of Aerospace Technology (INTA) san Spàinn ris an canar Siostaman Nanosatellite Adhartach airson Rannsachadh Amharc-talmhainn (ANSER) - bidh iad a’ cleachdadh sgiathan an àite siostaman gluasad traidiseanta.

Tha na ANSER CubeSats air an dealbhadh gus sùil a chumail air lochan-tasgaidh agus lochan ann an Iberia, an leth-eilean san Roinn Eòrpa a tha an Spàinn na phàirt dheth. Gu inntinneach, tha ainm an saideal a’ tighinn bhon fhacal Spàinnteach airson gèadh fiadhaich, beathach a tha ainmeil airson a chomas itealaich ann an cruthachadh.

Thèid sgiathan ANSER CubeSats a chuir a-steach às deidh dhaibh a bhith air an cur air bhog agus bidh iad timcheall air 10 km bho chèile. A dh’ aindeoin cho faisg ‘s a tha iad, bidh na CubeSats a’ orbit aig àirde 500 km bhon talamh. Bidh na sgiathan a’ cleachdadh an ìre bheag de dh’ àile a tha an làthair aig an àirde seo gus feachdan slaodadh is togail a ghineadh, a ’leigeil leis na CubeSats gluasad gu na h-àiteachan a tha iad ag iarraidh.

Aon uair ‘s gu bheil iad ann an orbit, cleachdaidh an ANSER CubeSats na h-ìomhaighean hyperspectral aca gus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de lochan is lochan-tasgaidh a ghlacadh. Leigidh na h-ìomhaighean seo leotha sùil a chumail air ìrean uisge agus comharrachadh cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann leithid blàthan algach. Leis a’ chosgais coimeasach ìosal aca, tha na CubeSats a’ tabhann fuasgladh aig prìs reusanta airson sùil a chumail air buidhnean uisge.

Fhad ‘s a tha an siostam gluasad fulangach seo a’ lughdachadh beatha a ’mhisean, tha luchd-leasachaidh an ANSER CubeSats ga fhaicinn mar chothrom dreachan leasaichte a chuir air bhog san àm ri teachd. Mar a bhios comasan bathar-cruaidh a’ leantainn air adhart agus cosgaisean cur air bhog a’ dol sìos, tha iad an dùil CubeSats ùra a chuir air bhog a h-uile 2-3 bliadhna mar an fheadhainn as sine deorbit.

An-dràsta, tha foillseachadh an ANSER CubeSats air a chuir dheth leis gu bheil an itealan Vega VV23 a’ dol tro sgrùdaidhean às deidh cur air bhog air a sgrìobadh. Tha ùrachaidhean air ceann-latha cur air bhog ùr fhathast ri ainmeachadh. Tha sinn an dòchas, a dh’ aithghearr, gun tèid ANSER CubeSats air iteig agus gun seall iad èifeachdas sgiathan mar dhòigh air saideal a ghluasad.

stòran:

- ESA - CubeSats gun chonnadh Vega gus cumadh a chumail le sgiathan

- UT - Nì Cubesat deuchainn air uisge mar shiostam gluasaid

- UT - Tha a’ chiad Cubesat le smeòrach le buaidh talla air a dhol don fhànais

- UT - Dh’ fhaodadh bàta-fànais a bhith uidheamaichte le smeòran beaga bìodach a bhios a’ cleachdadh uisge airson propellant