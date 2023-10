Pròiseact LZ ann an Dakota a Deas a’ dol air adhart ann an Global Dark Matter Race

Ann a bhith a’ lorg stuth dorcha, tha am pròiseact LUX-ZEPLIN (LZ) ann an Dakota a Deas air nochdadh mar an neach-tòiseachaidh. Suidhichte faisg air mìle fon uachdar aig Goireas Rannsachaidh Fo-thalamh Sanford (SURF) ann an Lead, Dakota a Deas, tha LZ na dheuchainn cuspair dorcha ùr-nodha air a mhaoineachadh le Oifis Saidheans Roinn Cumhachd na Stàitean Aonaichte (DOE).

Tha toraidhean o chionn ghoirid bhon chiad 60 latha den rannsachadh air LZ a shuidheachadh air thoiseach air deuchainnean eile air feadh an t-saoghail, a’ gabhail a-steach an fheadhainn ann an Canada, Korea, Sìona, agus an Roinn Eòrpa. Tha neach-labhairt a 'phròiseict, an Dotair Chamkaur Ghag, a' dèanamh coimeas eadar LZ agus càr rèis a chaidh a thogail gu faiceallach agus a tha a-nis a 'briseadh clàr astair na talmhainn. Tha an coileanadh seo a’ comharrachadh an t-slighe a-steach gu raon lorg neo-aithnichte airson a’ phròiseict.

Tha cùis dhorcha, stuth nach fhaicear a’ smaoineachadh a tha na phàirt chudromach den chruinne-cè, air dragh a chuir air luchd-saidheans o chionn fhada. Chan eil e ag eadar-obrachadh le solas, a 'dèanamh lorg dìreach gu math dùbhlanach. Is e adhbhar an deuchainn LZ a bhith a’ lorg na h-eadar-obrachaidhean a tha gu math tearc eadar mìrean stuth dorcha agus stuth àbhaisteach le bhith a’ cleachdadh tanca mòr de xenon leaghaidh air a chuairteachadh le lorgairean mothachail.

Tha buannachd LZ na laighe anns a chugallachd leasaichte agus an targaid xenon nas motha an coimeas ri deuchainnean roimhe. Tha a shuidheachadh domhainn fon talamh a’ lughdachadh eadar-theachd bho ghathan cosmach, a’ ceadachadh tomhais nas cruinne. Tha soirbheachas a’ phròiseict gu ruige seo ga chuir aig fìor thoiseach rèis na cruinne gus dìomhaireachdan cùis dhorcha fhuasgladh.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an cùis dhorcha?

F: Is e cruth beachd-bharail a th’ ann an stuth dorcha a thathas a’ creidsinn a tha a’ dèanamh suas mu 85% de mhais iomlan na cruinne. Chan eil e ag eadar-obrachadh le solas agus cha deach fhaicinn ach gu neo-dhìreach tro na buaidhean trom-inntinn aige air stuth faicsinneach.

C: Ciamar a tha an deuchainn LZ ag obair?

A: Bidh an deuchainn LZ a’ cleachdadh tanca mòr de xenon leaghaidh mar thargaid airson eadar-obrachadh a lorg eadar gràinean de stuth dorcha agus stuth àbhaisteach. Nuair a bhuaileas mìrean cùis dorcha le atom xenon, bidh e a’ toirt a-mach fras bheag de sholas agus a’ leigeil a-mach dealanan, a lorgar an uairsin le ionnstramaidean mothachail timcheall an tanca.

C: Carson a tha LZ suidhichte fon talamh?

A: Tha LZ suidhichte gu domhainn fon talamh gus an deuchainn a dhìon bho ghathan cosmach, a dh’ fhaodadh bacadh a chuir air lorg mìrean stuth dorcha. Tha an suidheachadh fon talamh a’ toirt àrainneachd nas sàmhaiche airson tomhasan nas cruinne.