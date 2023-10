Dòighean ùra air fuigheall bìdh a chleachdadh: dòigh-obrach sheasmhach

Tha luchd-saidheans Eòrpach, ag obair còmhla ri companaidhean agus cruinneachaidhean, air inneal taic co-dhùnaidh ùr-nodha a leasachadh a tha ag amas air comas fuigheall cinneasachadh bìdh a chomharrachadh agus a mheudachadh. Tha am bathar-bog ùr-ghnàthach seo chan ann a-mhàin a’ beachdachadh air taobhan teicnigeach ach cuideachd a’ toirt aire do fhactaran eaconamach is seasmhach, ag atharrachadh a’ phròiseas co-dhùnaidh ann an gnìomhachas biadh-àiteachais.

Gach bliadhna, bidh milleanan de thunnaichean de bhiadh a 'dol gu sgudal, le measan agus glasraich a' dèanamh suas 45% den chall seo. Mar as trice, bidh na fuigheall sin gu crìch ann an lìonadh talmhainn no air an ath-chleachdadh mar bhiadh bheathaichean. Ach, is e an rud nach eil mòran a’ tuigsinn gu bheil stuthan gnìomhachais luachmhor anns na fo-thoraidhean sin a ghabhas toirt a-mach agus a chleachdadh nas fheàrr.

Fon phròiseact rannsachaidh Eòrpach Model2Bio, tha luchd-saidheans, companaidhean, agus cruinneachaidhean air tighinn còmhla gus prototype a leasachadh airson inneal taic co-dhùnaidh. Le bhith a’ cleachdadh mhodalan matamataigeach ùr-nodha, faodaidh an inneal seo trì ceistean deatamach a fhreagairt: dè a dh’fhaodar a chruthachadh bho fhuigheall, ciamar as urrainnear a chruthachadh gu h-eaconamach, agus dè a’ bhuaidh àrainneachdail is sòisealta a tha aig na slighean ath-chuairteachaidh a thathar a’ moladh?

Leis an fhiosrachadh seo, faodaidh an inneal molaidhean a thoirt seachad mu na roghainnean as seasmhaiche agus as èifeachdaiche a thaobh cosgais airson stuthan, ceimigean no lùth fhaighinn air ais bho fhuigheall cinneasachadh bìdh. Tha seo a’ fosgladh saoghal de chothroman airson companaidhean agraibhi, companaidhean riaghlaidh sgudail, agus bith-ghnìomhachasan.

Tha Tamara Fernández Arévalo, neach-rannsachaidh aig an ionad teicneòlais neo-phrothaideach Ceit san Spàinn agus co-òrdanaiche a’ phròiseict Model2Bio, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha an inneal: “Gu tric chan eil eòlas aig companaidhean air mar a làimhsicheas iad am fuigheall aca nas fhaide na bhith gan cleachdadh mar bhiadh bheathaichean. Tha sinn airson na diofar dhòighean anns am faodar luach a chur air na fuigheall sin a thaisbeanadh, leithid a bhith a’ gineadh lùth bho bhith-ghas no a’ cruthachadh thoraidhean le luach.”

Mar a bhios an gluasad cruinneil a’ gluasad gu bhith ag ithe nas lugha de thoraidhean stèidhichte air beathaichean, tha barrachd feum air roghainnean eile airson fuigheall biadh-àitich. Mar eisimpleir, an àite a bhith a’ cleachdadh meug càise mar bhiadh bheathaichean, faodar pròtanan a thoirt a-mach às gus cur ri roghainnean eile nach eil nam beathaichean. Faodar an sùgh a tha air fhàgail bhon phròiseas seo, a tha beairteach ann an siùcar, a bhith air a ghluasad le meanbh-fhàs-bheairtean. Ann an làthaireachd ocsaidean, bidh na meanbh-fhàs-bheairtean sin a’ toirt a-mach olan coltach ri ola pailme. Às aonais ocsaidean, thèid searbhagan organach a chruthachadh, a dh'fhaodar a chleachdadh gus bioplastics a dhèanamh.

Tha àite deatamach aig an inneal taic co-dhùnaidh ann a bhith a’ dearbhadh a’ phròiseas as so-dhèanta gu h-eaconamach agus a tha càirdeil don àrainneachd airson a leantainn. Le bhith a’ dèanamh seo, leigidh e le bhith a’ gineadh thoraidhean aig a bheil cinneasachadh agus loidsistigs a rèir an luach margaidh agus aig an aon àm a’ cuingealachadh an lorg-coise eag-eòlasach.

Ann an saoghal far a bheil seasmhachd air leth cudromach, tha leasachadh an inneil taic co-dhùnaidh seo a’ comharrachadh ceum mòr air adhart ann a bhith a’ lughdachadh sgudal bìdh agus a’ cruthachadh eaconamaidh nas cruinne.

Ceistean Cumanta

Dè an adhbhar a tha aig an inneal taic co-dhùnaidh a chaidh a leasachadh le luchd-saidheans Eòrpach?

Tha an inneal taic co-dhùnaidh ag amas air comas fuigheall cinneasachadh bìdh a chomharrachadh agus a mheudachadh le bhith a’ beachdachadh air factaran teicnigeach, eaconamach agus seasmhach. Tha e a’ toirt seachad molaidhean air mar as urrainn dhut stuthan, ceimigean, no lùth fhaighinn air ais bho na fuigheall sin anns an dòigh as èifeachdaiche a thaobh cosgais agus a tha càirdeil don àrainneachd.

Carson a tha e cudromach dòighean ùr-ghnàthach a lorg gus fuigheall bìdh a chleachdadh?

Tha e deatamach dòighean ùr-ghnàthach a lorg gus fuigheall bìdh a chleachdadh leis gu bheil e a’ lughdachadh sgudal agus a’ meudachadh luach nan fo-thoraidhean sin. An àite a bhith air a thilgeil air falbh no air a chleachdadh mar bhiadh bheathaichean, faodar na fuigheall sin a thionndadh gu bhith nan todhar gnìomhachais luachmhor, a’ cur ri eaconamaidh nas seasmhaiche agus nas cruinne.

Dè na h-eisimpleirean a th’ ann de chleachdadh eile airson fuigheall biadh-àiteachais?

Is e aon eisimpleir de chleachdadh eile airson fuigheall biadh-àitich a bhith a’ toirt a-mach pròtanan bho mheug càise gus cur ri roghainnean eile nach eil nam beathaichean. Faodar an sùgh a tha air fhàgail bhon phròiseas seo a choipeadh le meanbh-fhàs-bheairtean, agus mar thoradh air an sin bidh olan coltach ri ola pailme an làthair ocsaidean. Às aonais ocsaidean, thèid searbhagan organach a chruthachadh, a dh'fhaodar a chleachdadh gus bioplastics a dhèanamh, am measg thagraidhean eile.

Ciamar a tha an inneal taic co-dhùnaidh na bhuannachd do chompanaidhean ann an gnìomhachas biadh-àiteachais?

Tha an inneal taic co-dhùnaidh a’ toirt fiosrachadh luachmhor do chompanaidhean biadh-àiteachais air mar a làimhsicheas iad am fuigheall ann an dòigh nas èifeachdaiche. Tha e a’ taisbeanadh dhòighean eile air luach a chuir air na fuigheall sin, leithid a bhith a’ gineadh lùth bho bhith-ghas no a’ dèanamh thoraidhean le luach. Le bhith a’ gabhail ris na cleachdaidhean seasmhach sin, faodaidh companaidhean sgudal a lughdachadh, an lorg eag-eòlasach àrdachadh, agus is dòcha sruthan teachd-a-steach ùra a lorg.