Artaigil ùr: Àrdachadh is tuiteam superconductors aig teòthachd an t-seòmair

Tha a’ cheist airson superconductors aig teòthachd an t-seòmair a’ leantainn air adhart mar shlighe rolair de thoileachas is briseadh-dùil. Tha an suidheachadh as ùire a’ tighinn nuair a tha Nature, iris saidheansail cliùiteach, a’ tarraing air ais sgrùdadh a bha ag agairt gun deach superconductor aig teòthachd an t-seòmair a chruthachadh a’ cleachdadh hydrogen, lutetium, agus nitrigin.

An toiseach, bhrosnaich am pàipear rannsachaidh an dà chuid toileachas agus teagmhach nuair a chaidh fhoillseachadh na bu thràithe am-bliadhna. Dh’ fhaodadh buaidh superconductor teòthachd seòmar a bhith air grunn ghnìomhachasan atharrachadh, bho ghriodan lùth gu ìomhaighean meidigeach.

Ach, dh’ èirich teagamhan mu cho earbsach sa bha an dàta dìon dealain a tha air a thaisbeanadh sa phàipear. Thog eòlaichean draghan do Nature, a’ brosnachadh an iris sgrùdadh a dhèanamh. Aig a’ cheann thall, chaidh ceist a chur mu chreideas an sgrùdaidh, a lean gu a tharraing air ais.

Ann an Nota Tarraing air ais, tha Nàdar a’ mìneachadh gun do dhealaich ochdnar de 11 ùghdaran an sgrùdaidh iad fhèin bhon stiùiriche rannsachaidh, am fiosaig Ranga Dias, ga chasaid gun robh e an sàs ann an droch chreidimh nuair a bha e ag ullachadh agus a’ cur a-steach an làmh-sgrìobhainn. Chan e seo a’ chiad uair a tha Dias air a dhol an aghaidh tarraing air ais airson a chuid obrach air superconductors aig teòthachd an t-seòmair. Chaidh sgrùdadh roimhe air superconductivity àrd-teodhachd a tharraing air ais an-uiridh cuideachd.

Chan eil a’ chonnspaid mu thimcheall Dias a’ tighinn gu crìch an sin. Tha casaidean air nochdadh gun deach mu 20 sa cheud den tràchdas PhD aige a mhèirle-sgrìobhaidh, a’ cur sreath eile de sgrùdadh ris an rannsachadh aige. Tha Oilthigh Rochester, far a bheil Dias ag obair, air rannsachadh a chuir air bhog mun chùis.

Tha tarraing air ais an sgrùdaidh seo a’ leantainn tachartas mòr-fhollaiseach eile a’ toirt a-steach stuth ris an canar LK-99, a bhathas den bheachd an toiseach mar superconductor teòthachd seòmar. Ach, dh'fhàillig oidhirpean ath-riochdachadh às dèidh sin, a' cur às do na tagraidhean mu LK-99.

Fhad ‘s a tha an rannsachadh airson superconductors aig teòthachd rùm a’ leantainn, tha na tarraing air ais o chionn ghoirid a’ daingneachadh na dùbhlain san raon seo. Mar a bhios luchd-saidheans a’ strì ri crìochan na tha comasach a phutadh, tha sgrùdadh faiceallach agus ath-riochdachadh deatamach gus dèanamh cinnteach à ionracas rannsachadh saidheansail.

Ceistean Cumanta

Dè a th 'ann an superconductor?

Is e stuth a th’ ann an superconductor as urrainn dealan a ghiùlan le strì an aghaidh dealain neoni aig teòthachd glè ìosal no, a thaobh superconductors aig teòthachd an t-seòmair, aig teòthachd a ghabhas coileanadh fo chumhachan àbhaisteach.

Dè na cleachdaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig superconductors teòthachd seòmar?

Tha comas aig superconductors aig teòthachd an t-seòmair diofar ghnìomhachasan atharrachadh, a’ gabhail a-steach bun-structar lùtha, còmhdhail, agus ìomhaighean meidigeach. Dh’ fhaodadh iad leasachadh a dhèanamh air siostaman dealain nas èifeachdaiche le strì an aghaidh neoni, a’ leantainn gu adhartasan mòra ann an cliathan cumhachd, siostaman còmhdhail leithid trèanaichean levitating, agus innealan meidigeach nas fheàrr.

Carson a tha tarraing air ais cudromach ann an rannsachadh saidheansail?

Tha tarraing air ais cudromach ann an rannsachadh saidheansail oir tha iad a’ nochdadh call misneachd anns na co-dhùnaidhean a chaidh a thaisbeanadh ann an sgrùdadh. Bidh tarraing air ais a’ tachairt nuair a tha lochdan no draghan mòra air an comharrachadh leis na dòighean rannsachaidh, dàta, no co-dhùnaidhean. Tha iad nan cuimhneachan air a’ phròiseas teann a tha rannsachadh saidheansail a’ dol air adhart gus dèanamh cinnteach à cruinneas agus earbsachd.