Tha asteroid “Kamo'oalewa” a’ toirt seachad fiosrachadh mu thùs na gealaich

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Communications Earth & Environment air fianais ùr a lorg a tha a’ comharrachadh ceangal inntinneach eadar asteroid faisg air an Talamh agus ar gealach. Air ainmeachadh mar Kamo'oalewa, tha an asteroid seo air a bhith a’ orbitadh taobh a-staigh 9 millean mìle bhon Talamh gach Giblean bho chaidh a lorg ann an 2016. Ach, is ann dìreach ann an 2021 a fhuair luchd-saidheans a-mach cho iongantach sa bha e ann an sgrìobhadh ris a’ ghealach.

Tha am prìomh ùghdar Renu Malhotra, neach-saidheans planaid aig Oilthigh Arizona, a’ mìneachadh gu bheil an sgrùdadh ùr seo a’ nochdadh gur e a’ ghealach an tùs a dh’fhaodadh a bhith aig Kamo’oalewa, a tha ag eadar-theangachadh gu “am criomag oscillating” ann an Hawaiian. Bhrosnaich feartan orbital sònraichte an asteroid tuilleadh sgrùdaidh. An toiseach, tha e coltach gu bheil Kamo'oalewa a’ orbit na Talmhainn, a dh’ aindeoin gur e a’ ghrian a chompanach fhèin. San dàrna h-àite, eu-coltach ri mòran de stuthan faisg air an Talamh aig a bheil beatha nas giorra, thathas an dùil gum fuirich an asteroid seo faisg air an Talamh airson milleanan de bhliadhnaichean.

Nochd sgrùdadh a bharrachd air speactram Kamo'oalewa gu robh feartan sgaoilidhean solais agus in-ghabhail an asteroid mar chomharra air creag na gealaich. Bhrosnaich an lorg ris nach robh dùil an luchd-rannsachaidh a bhith ag atharrais air buaidhean asteroid a dh’ fhaodadh a bhith aca air a ’ghealach, a’ sgrùdadh na feachdan grabhataidh às deidh sin a dh’ fhaodadh mìrean gealaich a chuir a-mach gu orbitan faisg air an Talamh. Gus an iongnadh a dhèanamh orra, fhuair iad a-mach gum faodadh bloigh de na pìosan creige sin gu dearbh a bhith ann an orbitan fad às timcheall na grèine seach a bhith a’ tighinn air tìr air an Talamh no a’ tilleadh gu uachdar na gealaich.

Tha buaidh nan co-dhùnaidhean sin a’ leudachadh nas fhaide na dìreach tùs Kamo’oalewa. Bidh iad a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-saidheans air asteroids cunnartach faisg air an Talamh agus a’ neartachadh ar tuigse air an daineamaigs iom-fhillte eadar buidhnean celestial san t-siostam grèine againn. Anns an àm ri teachd, tha an sgioba ag amas air faighinn a-mach dè na suidheachaidhean mionaideach a tha timcheall air gluasad na creige a-steach don orbit a th’ ann an-dràsta agus a bhith a’ comharrachadh an dearbh àm airson tachartas buaidh.

Gu crìch, tha lorg Kamo'oalewa a’ fosgladh slighean ùra airson rannsachadh agus a’ togail cheistean inntinneach a thaobh eachdraidh na gealaich agus cò às a thàinig asteroids anns a’ choimhearsnachd chosmach againn.

CÀBHA

C: Dè cho cudromach sa tha an asteroid Kamo'oalewa?



F: Tha an asteroid Kamo'oalewa cudromach leis gu bheil e a’ taisbeanadh sgrìobhadh coltach ris a’ ghealach, a’ toirt fios do luchd-saidheans mu thùs na gealaich.

C: Carson a tha Kamo'oalewa air a mheas mar “quasi-satellite” den Talamh?



F: Tha Kamo'oalewa air a mheas mar leth-saideal den Talamh leis gu bheil e a’ tionndadh faisg air a ’phlanaid againn, ged is e a’ ghrian an com-pàirtiche aige.

C: Dè na feartan sònraichte aig Kamo'oalewa a tharraing aire speuradairean?



F: Chaidh speuradairean a tharraing gu Kamo'oalewa air sgàth an orbit neo-àbhaisteach timcheall air an Talamh agus cho faisg air a’ phlanaid againn san fhad-ùine.

C: Ciamar a cho-dhùin luchd-saidheans gu bheil Kamo'oalewa air a dhèanamh de chreig gealach?



F: Rinn luchd-saidheans mion-sgrùdadh air an t-solas a chaidh a sgaoileadh agus a ghabhail a-steach le Kamo'oalewa, a chomharraich a cho-dhèanamh mar chreig gealach.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig na co-dhùnaidhean sin air ar tuigse air asteroids faisg air an Talamh?



F: Tha na co-dhùnaidhean a’ toirt sealladh dhuinn air daineamaigs iom-fhillte asteroids faisg air an Talamh agus ag àrdachadh ar tuigse mu na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith aca.

C: Dè na h-ath cheumannan airson luchd-rannsachaidh?



F: Tha na h-ath cheumannan a’ toirt a-steach sgrùdadh air na suidheachaidhean a lean gu orbit gnàthach Kamo’oalewa agus a’ dearbhadh àm mionaideach a’ bhuaidh a thug a’ chriomag gealaich a-mach.