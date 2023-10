Tha an t-inneal co-dhlùthachaidh pròtain ann an neurons glacadair suathaidh

Tha àite deatamach aig suathadh nar sunnd corporra, faireachail agus sòisealta. Tha e riatanach airson amalachadh mothachaidh, faireachdainn tòcail, agus leasachadh inntinneil. Tha an comas a bhith a’ faicinn suathadh a’ toirt cothrom dhuinn ceanglaichean a chruthachadh le daoine eile agus an saoghal mun cuairt oirnn a thuigsinn. Ach dè dìreach a tha ceallan nar cuirp a’ mothachadh agus a’ sgaoileadh fheachdan meacanaigeach?

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Cell Biology le luchd-rannsachaidh bho ICFO agus IRB Barcelona air solas a chuir air an dòigh anns am bi pròtain a’ co-dhlùthadh gluasad bho leaghan gu stàitean coltach ri cruaidh ann an neurons glacadair suathadh. Is e iom-fhilltean biomolecular a th’ ann an co-dhlùthan pròtain aig a bheil pàirt ann an grunn phròiseasan eòlas-inntinn agus pathology.

Chuir an luchd-rannsachaidh fòcas air pròtain ris an canar MEC-2, a tha an urra ri meacanaig membran agus gnìomhachd seanail ion. Fhuair iad a-mach gu bheil MEC-2 a 'cruthachadh co-chòrdadh ann an neurons receptor touch. Tro ìomhaighean fluorescence agus dòighean microscopaidh moileciuil, chunnaic an luchd-rannsachaidh dà àireamh eadar-dhealaichte de MEC-2: amar leaghaidh faisg air a’ bhodhaig cealla a bheir taic do chòmhdhail, agus sluagh aibidh coltach ri cruaidh anns na neurites distal a chumas feachdan meacanaigeach aig àm suathadh.

Sheall deuchainnean eile na h-innealan moileciuil a tha air cùl a’ phròiseas dùmhlachd agus mar a bhios feartan meacanaigeach nan condensates ag atharrachadh thar ùine. Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd gu bheil pròtain eile ris an canar UNC-89 a’ brosnachadh aibidheachd cruas MEC-2 condensates, a’ leantainn gu gluasad anns an obair bith-eòlasach aca.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh dhuinn air an àite a th’ aig dùmhlachd pròtain ann am mechanotransduction, far am bi ceallan a’ tionndadh brosnachaidhean meacanaigeach gu gnìomhachd electroceimiceach. Bidh an gluasad bho siùbhlach gu stàitean coltach ri cruaidh ag atharrachadh gnìomh nan condensates, a’ toirt cothrom dhaibh amalachadh agus tionndadh cuisean meacanaigeach a dhèanamh rè mechanosensation.

Faodaidh tuigse air gnìomh co-dhlùthan pròtain buaidh mhòr a thoirt air leasachadh leigheasan agus leigheasan ùr-ghnàthach. Is dòcha gun cuidich e le bhith a’ comharrachadh mion-fhiosrachadh moileciuil co-cheangailte ri eadar-ghluasadan cruadalachd ann an slàinte is galair, a bharrachd air a bhith a’ toirt sealladh air eas-òrdughan eanchainn.

Stòr: Bith-eòlas Nature Cell (chan eil URL air a thoirt seachad)

Mìneachaidhean:

- Co-dhlùthachadh pròtain: iom-fhilltean biomolecular a bhios a’ cruthachadh structaran coltach ri leaghan ann an ceallan.

- Mechanotransduction: Am pròiseas leis am bi ceallan ag atharrachadh brosnachadh meacanaigeach gu gnìomhachd electrochemical.

- Abachadh rigidity: An gluasad de cho-dhlùthaidhean bho staid siùbhlach gu staid coltach ri cruaidh.

- Mechanosensation: An tuigse air feachdan meacanaigeach le ceallan.