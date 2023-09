Cho cudromach sa tha eacarsaich cunbhalach airson dòigh-beatha fhallain a chumail suas

Tha àite cudromach aig eacarsaich cunbhalach ann a bhith a’ cumail suas dòigh-beatha fhallain. Tha a bhith an sàs ann an gnìomhachd chorporra gu cunbhalach a’ tabhann grunn bhuannachdan don bhodhaig agus don inntinn. Bho riaghladh cuideam gu slàinte inntinn nas fheàrr, tha e deatamach gun tèid eacarsaich a thoirt a-steach don chleachdadh làitheil agad.

Tha eacarsaich air a mhìneachadh mar ghluasad corporra sam bith a dh 'fheumas na fèithean obrachadh agus a' leantainn gu àrdachadh ìre cridhe. Tha e a’ tighinn ann an diofar chruthan, leithid gnìomhan cardiovascular leithid ruith, baidhsagal, no snàmh, a bharrachd air eacarsaichean trèanaidh neart leithid togail cuideaman no trèanadh dìon.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan bho eacarsaich cunbhalach a bhith a’ riaghladh cuideam. Bidh a bhith an sàs ann an gnìomhachd chorporra a’ cuideachadh le bhith a’ losgadh chalaraidhean, agus mar sin a’ cuideachadh le call cuideim no cumail suas cuideam. Bidh e cuideachd a 'cuideachadh le bhith a' casg leasachadh ghalaran leantainneach, leithid tinneas cridhe, bruthadh-fala àrd, agus tinneas an t-siùcair.

A bharrachd air an sin, tha buaidh mhath aig eacarsaich air slàinte inntinn. Bidh e a 'leigeil a-mach endorphins, ris an canar na hormonaichean "faireachdainn-math", agus faodaidh iad comharraidhean trom-inntinn agus iomagain a lùghdachadh. Bidh gnìomhachd corporra cunbhalach cuideachd a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh càileachd cadail, ag àrdachadh gnìomh inntinneil, agus ag àrdachadh faireachdainn agus fèin-spèis san fharsaingeachd.

Gus buannachdan eacarsaich fhaighinn, thathas a’ moladh a dhol an sàs ann an co-dhiù 150 mionaid de ghnìomhachd aerobic meadhanach no 75 mionaid de ghnìomhachd làidir gach seachdain. Tha e cudromach gnìomhan a thaghadh a tha a 'còrdadh ri duine gus cunbhalachd àrdachadh agus cumail ri eacarsaich eacarsaich.

Ann an co-dhùnadh, tha eacarsaich cunbhalach riatanach airson dòigh-beatha fhallain a chumail suas. Tha e a’ tabhann grunn bhuannachdan slàinte corporra is inntinn, a’ gabhail a-steach riaghladh cuideam, casg ghalaran, faireachdainn nas fheàrr, agus gnìomh inntinneil leasaichte. Faodaidh toirt a-steach eacarsaich ann an cleachdaidhean làitheil leasachadh mòr a thoirt air mathas agus càileachd beatha san fharsaingeachd.

Mìneachaidhean:

- Eacarsaich: gluasad bodhaig sam bith a dh’ fheumas obair fèithe agus àrdachadh ìre cridhe.

- Endorphins: Ceimigean air an leigeil ma sgaoil san eanchainn a chuidicheas le bhith a’ lughdachadh pian agus ag àrdachadh faireachdainn.

stòran:

- Institiud Nàiseanta Tinneas an t-Siùcair agus Galaran Cnàmhaidh is Duanagan

- Clionaig Mayo