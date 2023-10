Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh Tachartas Àrsaidh a chaidh à bith air adhbhrachadh le Atharrachadh Clìomaid

Tha sgrùdadh ùr-nodha o chionn ghoirid air solas a thilgeil air mar a chaidh buidheann de bheathaichean mara ris an canar biota Malvinoxhosan à bith bho sheann supercontinent Gondwana. Fad linntean, tha luchd-saidheans air a bhith fo imcheist leis mar a chaidh na creutairean sin a bha a’ fuireach ann an uisge à bith gu h-obann, a thachair o chionn timcheall air 390 millean bliadhna. Ach, tha sgioba de luchd-rannsachaidh a-nis air dearbhadh gun robh àite deatamach aig atharrachadh clìomaid nan crìonadh.

Anns an sgrùdadh aca, a chaidh fhoillseachadh ann an Earth-Science Reviews, rinn an luchd-saidheans ath-sgrùdadh air na ceudan de fhosailean a bhuineadh don biota Malvinoxhosan. Tha na co-dhùnaidhean aca a’ nochdadh gun tug lùghdachadh ann an ìrean na mara, mar thoradh air atharrachadh clìomaid, buaidh uamhasach air na beathaichean mara sin. Ged nach robh an lùghdachadh ann an ìre an uisge fhèin an urra gu dìreach airson a dhol à bith, bhrosnaich e atharrachaidhean mòra gnàth-shìde nach robh e comasach don biota Malvinoxhosan gabhail ris.

B’ e aon de na prìomh bhuaidhean a bh’ aig an lùghdachadh ann an ìre na mara am buaireadh ann an sruthan a’ chuain timcheall air a’ Phòla a Deas, agus mar thoradh air sin chaidh “bacaidhean teirmeach cearcallach” a bhriseadh. Leig na cnapan-starra sin le uisge nas blàithe bhon chrios-meadhain measgachadh le uisgeachan a deas nas fhuaire. Ach, bha biota Malvinoxhosan air a thighinn air adhart gu bhith soirbheachail ann an uisgeachan nas fhuaire, agus mar thoradh air briseadh obann air an àrainn aca chaidh iad à bith. Mar thoradh air an sin, thuit an eag-shiostam gu lèir timcheall air a’ Phòla a Deas.

Tha cudromachd an rannsachaidh seo a’ nochdadh gu làidir san latha an-diugh, leis an èiginn bith-iomadachd a tha romhainn an-dràsta. Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh cugallachd àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd. Gu mì-fhortanach, tha atharrachaidhean sam bith a thachras anns na h-eag-shiostaman lag seo gu tric neo-atharrachail.

Tha an tachartas àrsaidh seo a’ toirt sealladh gruamach air an t-suidheachadh làithreach againn. Tha na co-chosmhailean eadar an àm a dh’ fhalbh agus an latha an-diugh mì-mhisneachail, agus tha iad nan cuimhneachan air an fheum èiginneach a bhith a’ dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid agus a’ dìon cothromachadh fìnealta eag-shiostaman ar planaid.

Ceistean Cumanta

C: Dè a th’ ann an Gondwana?

F: B’ e supercontinent a bh’ ann an Gondwana a bha ann o chionn timcheall air 550 millean bliadhna gu timcheall air 180 millean bliadhna air ais. Bha e a’ gabhail a-steach Ameireaga a-Deas an-diugh, Afraga, Arabia, Madagascar, na h-Innseachan, Astràilia, agus Antarctica.

C: Dè a dh’ adhbhraich mar a chaidh biota Malvinoxhosan à bith?

F: Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ moladh gun deach a dhol à bith am biota Malvinoxhosan a bhrosnachadh le atharrachadh clìomaid, gu sònraichte lùghdachadh ann an ìrean mara a chuir dragh air an àrainn aca.

C: Ciamar a thug an lùghdachadh ann an ìrean mara buaidh air biota Malvinoxhosan?

F: Chuir an lùghdachadh ann an ìrean na mara dragh air sruthan cuain timcheall a’ Phòla a Deas, ag adhbhrachadh briseadh sìos de chnapan-starra teirmeach cudromach. Dh'adhbhraich seo gun do thuit an eag-shiostam air an robh biota Malvinoxhosan an urra, agus mar thoradh air an sin chaidh iad à bith.

C: Dè cho cudromach sa tha an rannsachadh seo?

F: Tha an rannsachadh seo a’ sealltainn cho cugallach ‘s a tha àrainneachdan pòla agus eag-shiostaman ri atharrachaidhean ann an ìre na mara agus teòthachd. Tha e na rabhadh mun bhuaidh nach gabh atharrachadh a dh’ fhaodadh a bhith aig atharrachadh clìomaid air eag-shiostaman cugallach an dà chuid san àm a dh’ fhalbh agus san latha an-diugh.